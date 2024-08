Koupil zanedbaný statek a podlehl kouzlu jižních Čech. Ze zahrady udělal ráj

„Když jsem usedlost na Strakonicku koupil, původní majitelka v domě již nějakou dobu nebydlela, a tak bylo nejprve potřeba spustit rozsáhlejší rekonstrukci objektu, kde mj. nechyběly roky nevyklízené chlévy,“ vysvětluje v příběhu své zahrady pro soutěž Nejkrásnější zahrada 2024 čtenář, co mělo úplně na počátku jasnou prioritu.

A jelikož byl součástí statku na návsi pouze velký, částečně zatravněný dvůr obklopený hospodářskými staveními – na který navazoval jen menší starý sad – nepředpokládal původně, že by nějak výrazně zahradničil. „Pocházím z města, celý život bydlím v paneláku, kromě pár pokojovek a akvária s rostlinami jsem s pěstováním čehokoliv zeleného neměl žádné zkušenosti. Ale člověk míní a život mění,“ dodává.

Zákoutí u studny, které se obtíženě sekalo, proměnil v první velký záhon a vysadil malou magnólii, z níž se teď v květu stává dominanta dvora. A tím to vše začalo, dnes se nedokáže od zahrady odtrhnout.

Kout s pumpou, který se špatně sekal, tak jsem tam zkusmo začal pěstovat nějaké trvalky.

„Postupem času začaly po dvoře vznikat další různě velké květinové záhony, kde se mi s menšími či většími úspěchy dařilo jako neškolenému amatérovi získávat draze zaplacené zahradnické zkušenosti,“ popisuje majitel skromně. A přiznává, že ho to natolik pohltilo, že v současné době nadšeně věnuje zahradě od jara do podzimu většinu volného času.

Pohledům zvenčí uzavřená zahrada má dvě části: základem je dvůr (422 m2) obklopený ze tří stran stavbami, ze čtvrté strany na ni navazuje dlouhý úzký sad (466 m2). Na celkové ploše 888 metrů čtverečních je dnes okrasná zahrada s pergolou a v sadu stromy, keře, živé ploty a užitková část. „Nešlo to samozřejmě všechno hned a najednou. „Každý rok na zahradě něco nového přibývá a něco starého se předělává. Také na domě je práce dost, takže se rozhodně nenudím,“ píše čtenář Pavel.

Zahrada jako džungle s úžasným mikroklimatem

Majitel přiznává, že si oblíbil popínavky. „Mám rád džungli, takže jsem pro popínavé rostliny a keře postavil podél celého zápraží podpůrnou konstrukci, po které se pnou dnes již poměrně statné liány zjara nádherně kvetoucích vistárií a v létě květy obsypaných trubačů.“

Vistárie na zápraží v plném květu. Záhon ve stínu stodoly. S houpačkou

Také část stodoly a bývalé sýpky je porostlá zelení: přísavníky, břečťanem a podražcem. Pod nimi je nejen keřové patro, ale i trvalky a letničky. „Pod zemí je doplňují asi již tisícovky cibulek poslů jara: sněženek, krokusů a jiných jarních květin. Protože poslů jara není v žádné zahradě nikdy dost,“ popisuje amatérský, ale nadšený a šikovný zahradník.

Ani předzahrádka na návsi nevyšla zkrátka. Tam vysadil japonské sasanky, které kvetou až do podzimu. A je fakt, že parádu dělají úžasnou.

V sadu doplnil nové ovocné stromy i keře, angrešty, rybízy, maliny a ostružiny, v rašelinovém záhonu rostou kanadské borůvky, našlo se i místo na bylinkový záhon. „Původní drátěný plot pohltil mnou vysazený živý plot z různých okrasných i původních keřů, které jsem si z velké většiny vypěstoval sám z větviček,“ popisuje čtenář Pavel.

Nouzi nemá ani o neobvyklé nápady, takže si třeba pro měsíční jahody vymyslel místo záhonu skalku. A jahodám se skvěle daří, plody mají velké a lahodné. „Zeminou na moje pokusy mě zásobují čtyři komposty, kde se snažím zpracovávat většinu materiálu z pozemku. Proces přerodu rostlinného odpadu v kvalitní černozem je darem pro každého zahradníka a nepřestává mě ten zázrak – dar z nebes – udivovat,“ konstatuje.

Rozkvetlý ibišek u pergoly a dvůr v létě Zvonky a náprstníky u bývalých chlívků

Kamení a balvanů má chalupář Pavel po rekonstrukci domu na zahradě téměř nevyčerpatelnou zásobu, a tak kromě jiného buduje mezi pergolou a sadem již několik let velmi zvolna i větší skalku, do níž usadil jezírko.

„Trochu jsem si to zkomplikoval usazením jezírka na kopci, ale kuňky si tam cestu našly i tak. Žab je tu obecně celkem hodně, díky nedalekému rybníku spousta skokanů, několikrát jsem tu měl i rosničku. A když občas vyrazím v noci vyzbrojený čelovkou na lov španělských slimáků – což považuji za dar z pekla – potkám plno ropuch a blatnic,“ popisuje, jak je i přes uzavřený dvůr na jeho zahradě živo. A to se u něj zabydlely i dvě sousedovy kočky. Dobře je krmí, takže mu jsou stále poblíž.

Kočky od sousedů mají zahradu za svou. Ovoce v rumové lahvi (recept ve fotogalerii)

I rodina a návštěvy mají v sezoně co mlsat. „Když ovoce dozrává, sníst ho ani nestíháme, tak jsem se ho naučil jednoduše zpracovávat do rumové lahve (viz návod ve fotogalerii). To má úspěch i u těch, kteří jinak zahradničení nechápou. Ani ostružinovo-malinový likér není náročný na přípravu, a už jsem se propracoval i k nějakým džemům,“ popisuje zpracovávání ovocné úrody, s nímž si hlavu moc neláme.

Raději si v sezoně maximálně užívá zahradu. Vedle bývalých chlívků vznikla pergola s opěrnou konstrukcí pro plaménky, růže a vinnou révu, na ní navazuje větší zastřešený prostor pro případ nepohody. „Dát si ranní kávu buď v pergole nebo na štokrleti u jezírka, to je velké potěšení,“ píše čtenář. Zahrada ovšem slouží nejen jako prostor pro jeho realizaci a potěchu, ale i jako místo, kde se schází rodina. A občas i větší počet kamarádů, kdy se posedí u ohně s kytarou a grilováním. Prostě pohoda.