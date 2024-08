S citem a beze spěchu budují zahradu u lesa jako nejlepší místo k žití

„Parcelu o celkové výměře 3 000 m2 vymezuje přístupová cesta, přilehlá mez se vzrostlými stromy a oplocení sousedního domu, hranicí pozemku je i potok. Svažitost terénu nabízí jako bonus malebné výhledy do okolních pastvin, mezí a zástavby,“ popisuje v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada čtenářka místo, kde si s mužem vybudovali dům a postupně ladí i zahradu.

Nebylo a není to nic snadného, protože zastavitelnost pozemku ve značné míře omezovala a omezují ochranná pásma lesa a vysokotlakého rozvodu plynu. To všechno v návrhu předurčilo pozici navrhovaného domu.

„Sedm let jsme čekali na změnu územního plánu, aby se pozemek mohl stát stavební parcelou. Deset let jsme na něj nesáhli, jen jsme jej nechali místním zemědělcem sekat,“ vzpomíná, jak museli být ve svých plánech trpěliví.

Nad tím, jak by mohla zahrada vypadat, prý Lucie začala přemýšlet až po vzhlédnutí pořadu Ferdinandovy zahrady. „A ve chvíli, kdy jsme řešili projekt domu, tak jsem od mého muže dostala kurz Žijte ve své zahradě. Jsou to již téměř čtyři roky a kurzem si stále procházím. Je mi velikou inspirací,“ nastiňuje Lucie, jak se rodilo řešení pozemku jako venkovního prostoru k životu rodiny a přátel.

Je si prý naprosto jistá, že bez kurzu by jejich zahrada nevypadala tak, jak dnes vypadá. A tak nádherné fotky – které si můžete prohlédnout ve fotogalerii – by s mužem ani náhodou nepořídili. Přitom je vše jen jejich společná zásluha.

„Vše si s manželem tvoříme sami. Společně jsme tomuto místu vtiskli osobitý charakter s nezaměnitelnou atmosférou. Jak mi chodí nápady, tak postupně zušlechťujeme tento kousek ráje pro naši rodinu a přátele, abychom společně mohli trávit krásné chvíle v zahradě,“ popisuje Lucie s tím, že skutečně žijí a naplňují myšlenku zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera. Tedy „žijte ve své zahradě“.

Předzahrádka s levandulovým chodníčkem k domu

Nikam nespěchají. „Když jdu po vesnici, dívám se do zahrad sousedů a pozoruji, jakým rostlinám se v naší vesnici daří,“ popisuje Lucie svůj přístup. Vyrostla totiž v panelovém domě a vše se postupně učí. „Ten pozemek má duši a zaslouží si láskyplnou péči. To, co mu dáme, vrátí nám zpět,“ je si jistá.

A dodává: „Uklidňuje mě, když se mohu hrabat v hlíně. Na zahradě je několik míst, kde si kdokoliv najde své místo, pokud si přeje být na chvíli sám se sebou, v nitru.“ To není málo.

Ohniště a posezení u lesa Užitková zahrada ve vyvýšených truhlících

Na zahradě je toho ale mnohem víc, jak vám prozradí fotogalerie. Velkorysost pozemku jim například umožnila postavit si i hřiště na pétanque v blízkosti ohniště. „Těší nás, když se naše zahrada líbí i lidem v obci, a můžeme poradit a doporučit, jak se takový návrh, řešení i realizace dají zvládnout svépomocí,“ uzavírá čtenářka.