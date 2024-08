Toužila po zahradě podobné džungli a má ji. Jen lehce ji drží na uzdě

Zahrada paní Emmy a její rodiny je na samotě u lesa, takže se nabízí, aby měla hodně přírodního ducha. Podařilo se. Dokonce je jako přírodní zahrada certifikovaná. A protože je ukázková, může vás po ní jako majitelka po předchozí domluvě provést. Nicméně zpět k jejím počátkům.

„Když jsem se zahradničením kdysi začínala, bylo tu jen na dvoře bahno. Děda byl totiž sedlák a žádné novoty nechtěl – ale já jsem to tehdy chápala. I když to bylo opravdu těžké, chodil mě i udávat na tehdejší Národní výbor, že tzv. čubím trávu. Aby ji měl pro králíčky. Bylo tu samozřejmě trávy plno, a já tenkrát vše sekala strunovou sekačkou, jinou jsem neměla. Ruce se mi potom vždycky klepaly ještě celou noc,“ popisuje čtenářka v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2024 s tím, že dnes už se tomu všemu dávno směje.

Když před 28 lety její tatínek zemřel, vrátila se domů, aby maminka v domě nezůstala sama. „Byl tu jen velký ovocný sad, který vysadil tatínek asi před 60 lety, a starý, více než devadesátiletý ořešák, co sázel můj děda,“ popisuje.

Dodává, že vše, co je dnes vzrostlé, sázela ještě se svou velmi pracovitou maminkou. A už pár let zahradu přetváří do podoby Alenčiny říše za zrcadlem, kterou miluje (tak si ji možná pamatujete z roku 2021, kdy ji do soutěže Nejkrásnější zahrada přihlásila poprvé). Proto lze na její zahradě potkat Kloboučníka či bílého králíčka Petra. „Certifikovat jako přírodní a ukázkovou jsem ji nechala kvůli lidem, kteří nechápali, co tu vytvářím,“ vysvětluje.

Zahradu si užívá spolu se svými již velkými dětmi, i dětmi, které má i v pěstounské péči, a dokonce již i se dvěma vnoučaty.„Myslím že i ta zahrada mi pomohla, když jsme po odchodu manžela k jiné ženě na vše s maminkou a dětmi zůstaly samy. Zahrada, a smysl pro humor,“ dodává.

Má láska, kocour Albert. Rád se fotí. Vyhozený karavan jako domeček pro děti

Zahradu dnes zvládá sama. „Ale tak, jak to potřebuje ona, ale i já. Nechávám jí volnost, i já ji potřebuji. Nechci ji předělávat, ale nechat žít. Jen občas zasáhnout, aby se z kontrolované džungle nestala džungle úplně,“ vysvětluje.

A bude v tom prý pokračovat, dokud to půjde. „Sbírám jak rostliny, tak i staré věci, které na mé milované zahradě i ráda fotím,“ dodává ještě, proč na řadě jejích fotek ze zahrady najdete stylizovaná aranžmá. A přeje všem krásné dny.