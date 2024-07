Díky ní žijeme i my. Zahrada na Znojemsku je oslavou úrody, práce i radosti

V půvabném místě u rakouských hranic, odkud je to stejně daleko do Mikulova jako do Znojma, leží zhruba stoletá rodinná produkční zahrada, kde nacházejí stále více místa i květiny a okrasné záhony. Nicméně plodí natolik skvěle, že ovoce tu mají i letos nadbytek. Stejně jako práce, kterou zahrada potřebuje. A to jsou na ni dvě ženy samy.