Hektarová zahrada v Posázaví je i se třemi dětmi celou sezonu drží venku

„Vždycky jsem toužila jednou mít zahradu vlastní, ale nikdy by mne nenapadlo, že mi osud přihraje do cesty tak velikou plochu o výměře 10 000 m2 , tedy celý hektar. Patří ke starému domu a velké stodole, které jsme si koupili, postupně přistavěli a opravili,“ popisuje čtenářka Monika v příspěvku do soutěže Nejkrásnější zahrada 2024, jak k tak veliké zahradě v Posázaví přišli.

Pozemek byl tehdy velmi zanedbaný, plný křovisek a náletů. „Objevovali jsme tam postupně stará, zelení zarostlá auta i různé staré hospodářské stroje. Až jsem si říkala, že tohle nemůžeme nikdy zvládnout,“ vzpomíná čtenářka.

Trvalo dva roky než se svým mužem dali při zaměstnání a třech dětech zahradu alespoň do stavu, kdy bylo možné si konečně vůbec rozmyslet, jakou jí dají podobu, aby si každý v rodině přišel na své.

„Já jsem milovnice květin, hlavně trvalek, stromů i keřů. Pro děti jsme chtěli trávník na hrátky, trampolínu a bazén. Muž pak pár zvířátek a užitkovou část pro skleník, zeleninu a ovocné stromy,“ popisuje přání členů rodiny.

Všichni chtěli mít hlavně výhled z terasy v podstatě na celou zahradu. „A my s manželem jako rodiče pak samozřejmě na první dobrou volný pohled na zónu, kde si hrají děti, abychom na ně pořád viděli,“ upřesňuje paní Monika.

Trvalková část zahrady se dnes rozkládá asi na třetině celkové plochy ze zmíněných deseti tisíc čtverečních metrů. „Je situována do kruhu, v němž jsou další menší kruhy a polokruhy smíšených trvalkových záhonů. Mám ráda rozmanitost a baví mě sestavovat záhony různých druhů květin a pozorovat, jak jim to spolu sluší,“ popisuje svou trvalkovou nádheru čtenářka Monika.

Zdůrazňuje přitom, že má samozřejmě květiny nastudované a vysazuje takové, kterým se u nich bude líbit. „Aby se jim u nás líbilo, to znamená vědět, jaké mají nároky na půdu a světlo. Takže ač mám například ráda rododendrony, azalky a velkolisté hortenzie, tak ty v naší zahradě nenajdete. Prostě proto, že nemáme dostatečně kyselou půdu a nedařilo by jim u nás, a násilím je opravdu trápit nehodlám. Kochám se jimi v zahradách jiných, kde se jim daří,“ vysvětluje svůj obdivuhodný a rozumný přístup.

Trvalky navíc vysazuje tak, aby zahrada kvetla od jara do podzimu a byla přínosná hmyzu a včelám a dělala radost nejen jejím očím, ale i kolemjdoucím. „Zahradu máme od cesty volně přístupnou a lidé se k nám chodí rádi dívat a prohodit pár slov,“ doplňuje, jak to u nich na zahradě opravdu žije.

Pohled od stodoly Přírodní ohniště pod terasou

V užitkové části zahrady má rodina skleník a několik vyvýšených záhonů na zeleninu či jahody, ale i ovocné stromy. Chovají také domácí zvířata jako jsou slepičky, husy či prase, domov má u nich i několik kočičích a psích mazlíků.

Udržovat tak velkou okrasnou i užitkovou zahradu zabere opravdu spousty času, o tom není pochyb. Paní Monika ovšem argumentuje: „Ale od jara do podzimu trávíme čas venku a je nám tam dobře. Rádi posedíme u ohniště, opékáme a scházíme se se sousedy a rodinou.“