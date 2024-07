Návod na krásnou zahradu? Nádherné bylo už to, ji společně s manželem tvořit

„Trávník byl to jediné, co tu bylo. Rovina, plot po obvodu a trávník. Dosti neupravený, protože dříve tu bylo pole. A tak jsem celý rok 2021 chodila kolem domu a přemýšlela jsem, jak z trávníku vytvořit útulnou zahradu plnou života, kde budeme mít chuť trávit čas. To na rozpáleném trávníku opravdu nehrozí,“ popsala paní Vlaďka pro soutěž Nejkrásnější zahrada výchozí situaci na pozemku kolem domu, kam se s manželem za covidu nastěhovali.

Postupně absolvovali nějaké pokusy s návštěvou zahradních architektů. „Ti samozřejmě stojí nějaké peníze a měli své představy, mě to ale nijak nepřesvědčilo. Netáhlo mě to, nelíbilo se nám to,“ vzpomíná. Současně jsou s manželem oba opravdu pracovití a chtěli si zahradu vybudovat sami. „Ale jak, když o tom nic nevíte, neznáte žádnou rostlinu, nemáte ponětí o principech tvorby zahrad, materiálech, možnostech... Prostě jak to sakra vymyslet a udělat?“ honilo se ten první rok na novém místě Vlaďce hlavou.

Až na podzim roku 2021 Vlaďka objevila kurz Žijte ve své zahradě od zahradního designéra Ferdinanda Lefflera. „Víte, já se až smála, to bylo neuvěřitelné. Já tu chodila a ptala se, jak mám vytvořit zahradu a najednou na mě vyskočil jeho kurz ‚Vytvořte si zahradu – já vám ukážu jak‘. Neuvěřitelné, jak toto funguje. Když je žák připraven, učitel se vždy najde,“ konstatuje dnes.

Ohniště a naše nová ambroň.

A tak to vlastně se zahradou na snímcích celé začalo – na podzim 2021 – ohnivým pokojem, tedy ohništěm. „Přes zimu jsem pak kurz pilně studovala a ležela v knihách, které se jakkoliv týkaly zahrad. Přes zimu jsem naši zahradu částečně nakreslila a na jaře 2022 – tedy cca před dvěma roky – jsme to rozjeli ve velkém,“ vzpomíná čtenářka, jak se s mužem vrhli do realizace.

Postavili kurník, pořídili slepice, vykopali bazén, udělali dlažbu, vytvořili trvalkové záhony, sázeli již vzrostlé stromy, vybetonovala se houpačka, montoval se skleník, vyvýšené záhony. „Loni na podzim přibyla venkovní finská sauna – tou naše chuť vzrostla ještě více. Momentálně k sauně stavíme prosklenou zimní zahradu a vedle sauny plánujeme koupací sud. Takové naše malé welness. To vše já a můj muž Pavel,“ popisuje paní Vlaďka.

A přidává malou rekapitulaci: „Jsme tu čtvrtým rokem, práce na zahradě trvala zhruba dva až tři roky. Věřte mi, bylo to hodně práce, a výsledek? Posuďte sami – a jak to vidí mé oči a mé srdce? Spolu s mužem jsme vytvořili něco, co už tvořit bylo to nádherné! Ne nadarmo se říká, že i cesta je cíl.“

V pozadí naše slepičky a jejich obydlí. Naše slepičky a dva kohoutci - hedvábničky.

Čtenářka Vlaďka a její muž Pavel prý v cíli za odměnu získali nádhernou útulnou zahradu, kde chcete být. „Láká vás projít se a jít i na její konec, protože procházet se po ní nás jednozačně baví. Všude je plno nových rozkvetlých květin, právě uzrávající jahody, skleník plný naší zeleniny a slepičky, které obhospodařujeme každý den. Je tu místo, kde si i posedíte a vypijete čerstvou kávu, nebo pivečko, dle libosti. Prostě tu najednou žijeme, a zdaleka ne jen v domečku – žijeme ve své zahradě. Je tu prostě živo.“

A spokojená a nadšená autorka realizátorka své zahrady přidává i poděkování: „Ferdinande díky s velkým D! Je fajn se cítit dobře. A je fajn, když najdete to, co vás baví.“