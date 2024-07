Zahrada pro rodinu a setkávání s přáteli je i zdrojem švestek na slivovici

„Zahrada velká 1 600 m² byla tenkrát kromě vzrostlých ovocných stromů souvisle zarostlá trávou,“ vzpomíná pan Petr v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2024 na srpen roku 2018 . Ještě ten rok na podzim s rodinou založili první zeleninové záhony, další rok je rozšířili a přidali i trvalkové květinové záhony a kvetoucí keře.

Postupně přibyla bylinková spirála, mladé ovocné i okrasné stromy a nejnověji i skleník. „Vodu na zavlažování sbíráme ze střech do nádrží a do skleníku máme zavedenou kapénkovou závlahu,“ popisuje čtenář. Nechybí ani kompost, který tu umístili do stínu pod velký ořech.

Rodinná užitková a současně okrasná a pobytová zahrada prý vznikala intuitivně. „Vlastními silami jsme se snažili propojit funkční zahradu jak s domem, tak s okolní přírodou. Důležité pro nás bylo, abychom se v ní cítili dobře nejen my, ale i všichni ostatní obyvatelé – kočky, ježci, žáby, veverky, ptáci, motýly i včely samotářky,“ popisuje majitel.

Pergola u domu, kde rodina přes léto stoluje i pobývá s přáteli. Vpravo skleník.

Aby tu nejen pro ně stále něco kvetlo, našli bychom v různě rozmístěných květinových záhonech snad všechny klasické trvalky českých zahrad, jako jsou pivoňky, kosatce, astry i jarní cibuloviny. Ale i třapatky, turecký karafiát zvaný hřebíček, orlíčky, zvonky, vlčí máky, sléz či kopretiny.

Květiny přitom přirozeně vrůstají do smíšených zeleninových záhonů, kde pěstované plodiny doplňuje měsíček nebo svazenka. Ani další bylinky tu nesměly chybět ani bylinky, a tak je hned u vstupu do zahrady bylinková spirála. „Daří se tu rozmarýnu, tymiánu saturejce, pažitce, oreganu, majoránce i kari. I dál, v zahradě pod švestkami – jež jsou zdrojem domácí slivovice – je tzv. aroma opidum, kde jsou aromatické byliny hlavně na sušení do čajových směsí. Meduňka, mateřídouška, šalvěj, levandule a různé druhy máty – citronová, pomerančová, jahodová, čokoládová a marocká,“ popisuje oblíbené bylinky čtenář.

A protože nejen prací na zahradě živ je člověk, v horní části zahrady – u domu – je pergola s ohništěm. „V létě ji rádi využíváme jako jídelnu a také na grilování a posezení s přáteli,“ popisuje pan Petr. „V zahradě trávíme opravdu spoustu času jak my, tak i naše děti. Je pro nás zdrojem inspirace i relaxace a motivuje nás svými proměnami ke stále novým projektům,“ dodává, jak jim zahrada obohatila život.