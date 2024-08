Vsadili na obří rozkvetlý truhlík na terase domu, stal se dominantou zahrady

Když se rodina čtenáře Petra téměř před čtvrtstoletím nastěhovala na malebnou vesničku mezi Ostravou a Havířovem, splnil se mu dětský sen. Právě tady trávil hodně času s kamarády a zdejší krásná příroda se mu zaryla pod kůži. Když se v dospělosti nastěhoval do paneláku, dělal všechno, aby se mohl do prostředí svých dětských let vrátit.