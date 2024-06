Pět krásných zahrad, které vybrali čtenáři iDNES jako nejinspirativnější

Podobná hodnocení jsou vždy subjektivní, každého oslovuje něco jiného, ať jde o design či vybavení zahrady, výběr rostlin a stromů, využití nebo přístup v péči o ni. Kterých pět zahrad našich čtenářů si tedy vysloužilo ocenění ostatních a praktické ceny od české společnosti Fieldmann?

Všech dvacet účastníků klání 1. kola soutěže Nejkrásnější zahrada 2024 najdete v této anketě – a každou si lze na odkazu prohlédnout.

1. místo: Nadřeli se, ale konečně na své zahradě žijí (257 hlasů)

Ohniště ukryté v trvalkách

Příběh této rodinné zahrady je o urputnosti, s jakou si za svým cílem manželé šli a je živoucím důkazem toho, jak se vyplatí mít jasný koncept, co všechno a kde jednou chci na své zahradě mít. I kdybych ji měl (většinou hlavně z finančních důvodů) budovat postupně v průběhu několika let. Vyplatí se to. (Kompletní fotogalerie a článek zde.)

2. místo: Z osiřelého vnitrobloku mají sdílený zelený ráj (197 hlasů)

Chtěli do vnitrobloku vrátit kousek přírody. A taky aby bylo, kam si sednou se sousedy.

Kolik je u nás podobných bytových domů s neutěšeným zeleným vnitroblokem, který nikdo nevyužívá? Přitom stačí domluvit se a spojit síly, jako to udělali obyvatelé domu v Českých Budějovicích. Teď mají místo, kde si mohou hrát děti, a kde se dá posedět ve stínu stromů. Mají ho společně jen sami pro sebe, přitom v centru města. A to se počítá.

(Kompletní fotogalerie a článek zde.)

3. místo: Tradiční cihly a starý dům přijaly moderní zahradu (171 hlasů)

Zahrada u městského domku, která od covidu prošla díky novým majitelům výraznou proměnou. Na snímku aktuální stav v červnu 2024

Mladí manželé se za covidu vrhli nejen na rekonstrukci starého charismatického domku na Žatecku, který měl zahradu zčásti obehnanou zděným plotem z tradičních cihel, ale – podle kurzu zahradního designéra Ferdinanda Lefflera si podobně jako majitelé první zahrady – připravili jasný koncept své zahrady. A šikovně propojili klasiku s moderními prvky.

(Kompletní fotogalerie a článek zde.)

4. místo: Ráj s altánkem a jezírkem pro tátu na vozíku (138 hlasů)

Z mola u jezírka se krásně pozorují ryby. Jezírko s molem a altánkem pomohli vybudovat přátelé a kamarádi, kteří se na zahradu rádi vracejí, takže to tu opravdu žije.

V životě jsou někdy chvíle, na které se nelze tak úplně připravit. Třeba když vám zůstane na vozíku táta, který se do té doby naplno věnoval péči o zahradu u dvougeneračního domu. Čtenář Martin měl to štěstí, že s potřebnými úpravami a změnami u domu i na zahradě pomohli sousedé a kamarádi, kteří se teď na jeho zahradu rádi vracejí.

(Kompletní fotogalerie a článek zde.)

5. místo: Džungloidní zahrada pro příštích sedm generací (126 hlasů)

Ráno v Radčině džungloidní zahradě

O více než hektarovou permakulturní zahradu se čtenářka Radka stará sama, s minimem techniky, a jde to. Přitom je to zahrada koncipovaná tak, aby přinášela úrodu v biokvalitě pro příštích sedm generací. Kdo z nás to má? Není divu, že si tento inspirativní počin vysloužil ocenění.

(Kompletní fotogalerie a článek zde.)

Výhercům gratulujeme a budeme je kontaktovat ohledně předání výhry. Všech dvacet zahrad, které se účastnily soutěžního klání v prvním kole, najdete v anketě zde. Svoji zahradu můžete přihlásit do 2. kola.