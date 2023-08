Zahrada je jako dítě, chce vaši neustálou péči a lásku, říká o svém ráji

„Před patnácti lety jsem uprostřed léta náhodou zjistil, že v zahrádkářské kolonii je na prodej chatka se zahrádkou – zhruba 230 metrů čtverečních – v Praze 9. Za týden už byla moje,“ vzpomíná čtenář, který svůj milovaný zelený ráj přihlásil do soutěže Nejkrásnější zahrada 2023 (do níž se lze stále přihlásit).

Před tím se deset, patnáct let o to místo nikdo nestaral, takže pozemek i chatka podle toho vypadaly. „Všechno bylo hrozné. Musel jsem začít doslova od nuly, ale do pozdního podzimu bylo v podstatě vše hotovo,“ popisuje Zenon, kterého proměna místa samozřejmě stála spoustu peněz, úsilí i nervů.

A na jaře dalšího roku pak pro něj začalo to nejdůležitější: sázení nových stromů, květin a všeho, co na zahradě má být. „Zahrada mě uchvátila natolik, že jsem jí věnoval téměř veškerý svůj volný čas. Moc jsem toho neuměl, musel jsem se učit za pochodu. Hodně jsem experimentoval, v průběhu let jsem několikrát změnil vzhled zahrady. Chtěl jsem, aby to tu bylo krásné, abych se cítil fajn,“ popisuje, jak zahrádku postupně proměňoval k obrazu svému.

Brání se ovšem tomu, že by na své zahradě odpočíval, na to prý v podstatě není kdy. „Říkat, že tady hodně odpočívám, by bylo nesprávné. Pokud chcete, aby vaše zahrada byla ve slušném stavu, musíte hodně a tvrdě pracovat. Pokud alespoň pár dní nic neděláte, tak je to hned vidět. Neustále je potřeba zametat, stříhat rostliny, zalévat a tak dále,“ vypočítává to nejnutnější.

Letošní léto mu na zahrádce zpestřuje mazlivá čtyřnohá návštěva – kočka s koťaty, takže přibyla další práce. „Loni přišla kočka s kotětem a začal jsem je krmit. Na podzim si jedna rodina koťátko vzala, kočka zůstala na zimu – našla si bezpečné místo u sousedů, ale chodila ke mně jíst, krmil jsem ji celou zimu. Na jaře přišla na svět další tři koťata, a když odrostla, opět je přivedla ke mně, takže je teď chodím krmit dvakrát denně, den co den,“ vypráví čtenář, jaké nečekané zážitky mu zahrada přináší.

Koťata prý rostou velmi rychle, jsou zdravá a ráda si hrají. „Naštěstí mají u mě na zahradě hodně místa a cítí se jako v ráji. Jen doufám, že je dám do dobrých rukou,“ je si čtenář vědom, že jim opět bude muset najít odpovědné majitele.

Zahrada je prostě úžasné místo, vyznává se čtenář z lásky ke svému království. Podle něj to ovšem nejde bez kreativity, trpělivosti a každodenní péče. „Pokud si chcete koupit chatu jen pro grilovaní nebo nasbírat maliny či třešně, pak je lepší nezačínat. Zahrada musí být milována. Je to jako s dítětem, které vyžaduje neustálou péči a lásku,“ uzavírá šťastný čtenář Zenon.