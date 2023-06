Z polorozpadlé stodoly vybudovali chalupu, z pastviny rodinnou zahradu

Po téměř čtyřiceti letech už to dávno není ten původní pozemek zarostlý křovinami, plevelem a plný kamení, který bylo nejdřív nutné přeorat a kameny pak ručně vybrat. Dnes je to zahrada o rozloze zhruba tisícovky čtverečních metrů, kterou dcera Pavla přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Podle ní dělá zahrada rodině radost v každém ročním období. Na jaře se prý těší z kvetoucích pomněnek, tulipánů, narcisek, chrp a modřenců. A brzy poté i krásných voňavých pivoněk, bílého šeříku i jasmínu.

„V létě zase kvete má oblíbená krásenka, růže, levandule, hortenzie a mnoho dalších trvalek, dřevin a bylinek. A nesmím zapomenout na podzim, kdy je zahrada kouzelně zabarvena do červena, žluta a oranžova,“ popisuje čtenářka Pavla místo, které má moc ráda a kde nejčastěji tráví svůj volný čas.

Zdaleka nepečuje jen o kytičky, z části je zahrada i užitková. „Pěstujeme rajčátka, okurky, hrách, cibuli, mrkev, brambory,“ vypočítává nadšená zahrádkářka, spokojená s vlastní zeleninou.

Z ovoce se tu daří i vinné révě, která pokrývá dřevěnou pergolu a částečně se pne i po přední stěně chalupy.

Nejodolnější a nejplodnější v této zahradě je ovšem červený rybíz, kterému vyhovuje kyselejší půda. „Rybíz je vděčný keř, který na českou zahradu jednoznačně patří, a džem je z něho prostě výborný,“ vychvaluje čtenářka Pavla své oblíbené ovoce.

Na džem jako od babičky stačí jen ovoce, cukr a citron.

Krásný vztah má čtenářka i k ořešáku v rohu zadní části pozemku. Prý to byla při zakládání zahrady jasná volba, protože u venkovského domu vlašský ořech nesmí chybět. „Dnes je to už pořádný strom, na kterém děti mají houpačku s výhledem do krajiny a je to jedno z krásných zákoutí zahrady,“ popisuje.

Pergola s výhledem do okolí je příjemně zastíněná vinnou révou, která se po ní pne. Na ořešáku, který sázeli rodiče čtenářky Pavly jako malý stromek, už dnes visí houpačka.

A když prý sedí na lavičce a užívá si pohled na jejich zahradu – a zároveň se dívá na staré fotky s polorozpadlou kamennou stodolou, zarostlou trnkami – tak si uvědomuje, co všechno se dá dokázat. Když člověk po něčem opravdu touží a je ochoten pro to něco udělat.