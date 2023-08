Milovanou zahradu proměňuje, jak jí síly dovolí, láska k růžím zůstává

Úplně na počátku byla nutná zcela zásadní úprava terénu, kterou provedl manžel. Také bylo potřeba zcelit plochu pozemku velkého zhruba 1 000 m2 – zahrada totiž byla původně čistě užitková a rozparcelovaná na několik menších částí, rozdělených plůtky.

Nejkrásnější… Tato zahrada je jedním z posledních příspěvků do letošní soutěže Nejkrásnější zahrada. Čtenářská anketa, která rozhodně o vítězích, začne ve středu 23. 8. 2023.

„Z původní výsadby jsem zachovala pouze starou švestku a změnila jsem celý styl zahrady na relaxační a okrasnou,“ popisuje paní Klára, jak začínala téměř před čtvrt stoletím se zahradou, kterou si můžete v soutěži Nejkrásnější zahrada letos prohlédnout již potřetí. (V roce 2020 paní Klára jedno kolo vyhrála, o rok později se její muž pochlubil novou pergolou.)

Zahrada je to nádherná, což ocenil i Ferdinand Leffler s tím, že něco tak dokonalého a ušitého na míru by dokázal i málokterý zahradní architekt.

Ovšem i paní Klára postupovala stylem pokus omyl: ze začátku ji prý hnalo velké nadšení a chtěla všechny rostliny, co jí padly do oka. „Takže jsem samozřejmě dělala začátečnické chyby. Například jsem sázela rostliny moc blízko a pak neměly dostatečný prostor a začaly se navzájem dusit. Nebo jsem jich kupovala zbytečně velké množství a podobně,“ konstatuje dnes.

Detaily tvoří úžasný celek. Stejně jako slunná i stinná část zahrady. Svůj k svému.

Na zahradě s manželem vybudovali i několik staveb, zastřešenou pergolu s vydlážděnou plochou, dřevěný altán, zastřešenou houpačku a různé oblouky a průchody, které nádherně oživily růže. „Do růží jsem vždycky byla největší blázen a láska k nim mi zůstala, přestože už nepěstuji 60 kultivarů jako dříve jako dříve,“ prozrazuje čtenářka Klára, která má nejraději anglické Austinovy. Ty se zpočátku daly sehnat jen u pana Havla v Budislavi, kam si pro ně jezdila.

Jak roky letí, postupem času nadšená zahradnice dospěla do fáze, kdy přírodu víceméně nechává, aby si dělala co chce. „Pouze se snažím vše nějakým způsobem usměrňovat a doupravovat k obrazu svému, aby to nebyla úplná divočina,“ vysvětluje, jak se její přístup k péči o zahradu v průběhu času mění.

Zpracování úrody ostružin či vázání kytic, to je to, co dnes čtenářku hodně naplňuje a baví.

Přiznává, že k dnešnímu benevolentnějšímu přístupu ji v podstatě donutil horší zdravotní stav a nemocné rameno a ruka. Pravidelně se proto stará víceméně pouze o trávník. A začala se zabývat aranžováním květin, vázáním kytic a tvorbě různých dekorací z materiálu, které jí poskytne vlastní zahrada i okolní příroda. Každoročně také zpracovává velkou úrodu ostružin, zbytek rozdává.

A protože má ráda umělecké předměty zakomponované do zeleně – podívejte se do fotogalerie, jak výsadbu ve stinné části zahrady vkusně doplnila sochou – také ráda sází rostliny do různých starých nepotřebných nádob. „Vykupuji je zpět ve sběrně surovin. Mám radost, když se mi povede ulovit nějaký zajímavý kousek, ve kterém to květinám moc sluší,“ dokáže se paní Klára radovat z krásných maličkostí.