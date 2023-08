Minizahrádka u řadového domku se díky covidu rodině dostala pod kůži

Do řadového domku ve vsi jižně od Brna se Olžina rodina nastěhovala v pátek 13.prosince 2019 a jen o tři měsíce později si šíření covidu vyžádalo omezující opatření. Začalo období, které většina z nás asi jen tak nevymaže z paměti.

„Za domem jsme v tu chvíli měli zahrádku velkou zhruba 280 m2. Oplocenou a uzavřenou zahradami sousedů. Ale když jsme si na jaře 2020 chtěli dát na zahradě kávu, jaksi nebylo kde,“ vzpomíná Olga a vysvětluje, že tam nebylo jediné pěkné místo, kam by člověk s potěšením zahleděl.

Nejkrásnější... Tato zahrada je jedním z posledních příspěvků do letošní soutěže Nejkrásnější zahrada. Čtenářská anketa, která rozhodně o vítězích, začne ve středu 23. 8. 2023.

Na zahradě byl jen provizorní dřevník, zchátralá zděná chatka před vysokým smrkem obrostlým silnými šlahouny břečťanu a pár vzrostlých tújí, které zakrývaly to, co noví majitelé neměli vidět. A trávník samý drn, dobrý tak na zvrtnutí kotníku. Co s tím?

„Řekli jsme si, že v první fázi nebudeme dělat radikální řez. Budeme sledovat, jak po zahradě během dne a během roku poputuje slunce, kam v kterou denní dobu dopadá, a které rostliny na nás na jaře a v létě vykouknou,“ vzpomíná Olga.

Do vyklízecích prací se ovšem rodina pustila hned, protože nechtěla mít za domem – slušně řečeno – smetiště. „Našli jsme zaházený stavební materiál včetně palet, boty, psí hračky, nože, zahradní motyku… Zrušili jsme chodníky vedoucí do nikam, místo nich uložili pár nášlapných kamenů, přidali vodní plochu – jezírko s leknínem a rybkami,“ popisuje čtenářka, jak zahrádka začala postupně měnit svou podobu.

Zahrádka prošla proměnou díky níž si pobyt na ní rodina užívá opravdu s chutí.

Manželé také zrušili zděnou chatku, která stála na jediném slunném místě u domu a zchátralý dřevník. „Manžel postavil novou boudu, na strategičtějším místě – a ta má jak dřevník, tak úložné prostory pro zahradní náčiní a nábytek, který tam ukládáme na zimu,“ je spokojená paní Olga

Jediného ovocného stromu, který na zahradě byl, se manželé zbavili, raději si zasadili fíkovník, odrůdu Pálava, který je pro vhodný pro místní klimatické podmínky. Také si založili bylinkovou zahrádku, osázeli zeleninovou zahrádku, pořídili keře rybízů a vytvořili místo s lavičkami pro opékání špekáčků.

„Zaseli jsme také trávník, ten nám ale stále dělá ‚starosti‘,“ připsala paní Olga se stydlivým smajlíkem, protože to jsou v podstatě krásné starosti. Radost jí dělá i to, že si do zahrady pro zpestření rozmístila vlastní keramické výtvory.

Popasovat se nějak rozumně s tím, že si noví sousedé postavili betonový plot s nevzhlednou plochou, to už k soužití v řadových domcích tak nějak patří. Prostě k němu manželé zasadili popínavé růže a doufají, že se i přes ne úplně příznivé stanoviště rozrostou a betonovou plochu jim milosrdně zakryjí.