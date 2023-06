Zahrada jako splněné přání. Soukromá kavárna, herna i zdroj zeleniny

Sen se jí splnil a nyní nevelkou, ale reálnou zahradu své rodiny přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada. Když si s manželem po svatbě pořídili dům u Břeclavi, bylo to ovšem původně jen 300 m2 stavební navážky zarostlé lebedou. „Doslova pole neorané, které čekalo na naši kreativitu,“ vzpomíná.

Do té doby prý neměla ponětí, jak se starat o květiny, okrasné keře, ovocné stromy nebo jak zaštipovat rajčata. Sice velkou část dětství prožila na venkově, ale to se starala spíš o zvířata. Dnes čtenářka Radka říká, že o to zajímavější pro ni bylo plánování a budování zahrady: „Hodně jsem načetla, poslouchala odborné pořady a nabývala zkušeností metodou pokus omyl.“

Když se do domu nastěhovali, synovi byly necelé dva roky a dcerka byla měsíční miminko. Proto chtěla čtenářka Radka zahradu jednoduchou, s velkou hrací plochou, ale i s užitkovou zahrádkou pro pěstování zeleniny. „Nejdříve jsme začali srovnáním terénu, pak jsme vymezili záhony pro okrasné keře, manžel dětem postavil pískoviště a založili jsme trávník. Do další sezony už bylo více času promyslet, jak by měla naše zahrada vypadat,“ popisuje.

O pěkné a útulné terase vždy snila, protože má ráda pobyt venku, i v zimě posedí raději na vzduchu než uvnitř. Proto terasu ze zámkové dlažby na štědrých třiceti metrech čtverečných zastřešili dřevěnou pergolou a na podlahu natáhli kamenný koberec – to hlavně kvůli praktičnosti.

Paní Radka má štěstí – její manžel je natolik šikovný, že sám vyrobil ohraničení květinových záhonů a dvě malé praktické terásky, pomyslně určující vstup na terasu, ze dřeva sibiřského modřínu. To je materiál, do něhož se jeho žena zamilovala při sledování TV pořadu o zahradách. K dřevěným teráskách přibyl i laťkový plot na hranici pozemku se sousedy a dva velké plotové dílce na konec zahrady, k nimž z každé strany zasadili bambusy. Spolu s okrasnými keři podél plotu vytvářejí příjemnou, přírodní a stálezelenou zástěnu.

INSPIRACE: Zahradní kuchyň může mít klidně i zastřešené ohniště.

12. března 2022

Kromě terasy je druhou zásadní stavbou zahradní domek, rozdělený na tři části. V první je venkovní kuchyně s lednicí a dřezem, kterou si čtenářka naplánovala a manžel trpělivě stavěl. Uprostřed má manžel dílnu a poslední část tvoří přístřešek na kola. Pár metrů od domu totiž začíná cyklostezka, navíc rodiče jezdí s dětmi na kole do školky, taky aby byla kola po ruce.

Na zahradě se opečovává i odpočívá

Čtenářka velice pečlivě vybírala, čím svou zahradu osázet. „Jako živý plot podél domu jsem vybrala na jaře kvetoucí keře, tavolu, tavolník a vajgélii, která právě teď kvete půvabnými světle růžovými květy. Na keře navazuje mix travin, tam se vždy na podzim těším na chocholaté květy pampové trávy, dále ibišek a bílý plazivý plamének. A traviny střídá stálezelený živý plot, namíchaný z bambusu, tisu, bobkovišně a ptačího zobu, doplněný hortenzií latnatou.

Zadní část pozemku si manželé ponechali pro užitkovou zahrádku. Vysadili tři hlavy stolního vína, nejen pro sladké plody, ale opět i jako zástěnu. V sezoně pak paní domu opečovává až čtyřicet rostlinek rajčat, ale i papriky, ředkvičky, špenát, mrkvičku, speciálně pro manžela chilli papričky a pro děti hrášek. Ty s radostí chodí i na jahody a kanadské borůvky. A všichni se těší, až začnou rodit i jejich ovocné stromky: jabloň, hrušeň, broskvoň a meruňka.

Nejoblíbenějším místem čtenářky je však její kavárna, jak říká místu na terase, vybavenému zahradním nábytkem, dekami, venkovním kobercem a sedačkou z palet. Nechybí ani bílé venkovní závěsy a solární světélka, která se po setmění rozsvítí jedno po druhém.

„Terasa je na severní stranu, proto jsem kolem ní volila květiny, které ocení více stínu. Mojí terasovou královnou je rozhodně bílá azalka, obklopují ji ale i bílá a růžová řetězovka viržinská, okrasné traviny, japonský javor, brslen, tymián, rododendron, hortenzie latnatá i velkolistá, růže, motýlí keř a modřín. Brzy z jara zdobí záhony bílé a růžové tulipány a fialový okrasný česnek. V záhonech jsou tři nízké modré plechové sudy s balkónovými jahodami a kolem domu včetně terasy si užívám truhlíky – na oknech, na parapetech, na plotě i zavěšené v prostoru, nebo zavěšený,“ popisuje paní Radka a dodává, že jednou z nejoblíbenějších balkonovek je pro ni surfinie.

A protože má ráda venkovský styl, chtěla alespoň kousek půdy věnovat lučnímu kvítí: „Na malém trojúhelníku před domem jsem vysadila luční směs, kterou tu a tam o něco doplním. Každý den je pro mě pak díky různorodosti květů překvapením. Preferuji v zahradě bílé a jemné barvy, proto jsem před vstupní branku k domu zvolila romantický zvonek karpatský.

Trávením času na vlastní zahradě se prý do květin, keřů a zahradničení vůbec doslova zamilovala. „Fascinuje mě poznávat, kdy která květina kvete, co a jak zastřihnout, čemu se lépe daří ve stínu a čemu na slunci, čím hnojit nebo kterou rostlinu zasadit do jaké hlíny. Je to alchymie a stejně to vždy nedopadne, jak by s největší pravděpodobností mělo. A to je na tom krásné,“ uzavírá čtenářka, která prý letos na jaře vítala každý květ na své zahradě už čtvrté a těším se na všechny, které se budou až do podzimu otevírat.