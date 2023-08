S první cestou k moři přišlo opojení exotikou. Dnes sklízí nejen banány

Po nastěhování rodina rekonstruovala dům za provozu, většinou vlastními silami, a zároveň se budovala zahrada. „Její koncept se v průběhu let měnil, až vznikla víceúčelová zahrada, která slouží k relaxaci i sportu. A potřebuje poměrně intenzivní, nepřetržitou péči,“ popisuje čtenář, který ji přihlásil do soutěže Nejkrásnější zahrada 2023 (jíž se do 16. 8. stále lze zúčastnit).

Původně prý byla tato městská zahrada koncipována jako okrasná a užitková, se zeleninovými záhony a tradičním ovocem, časem se ale ‚stylově rozšířila‘. „Předzahrádka je budována trošku ve stylu japonské zahrady – k tomu nás přemluvila dcera – a vstup do domu je ve znamení květin jako jsou begonie, fuchsie či oleandry,“ popisuje pan Miroslav.

Rodina si na zahradě vybudovala i dvě místa na posezení, jednak krytou verandu u vchodu na zahradu, která slouží jako zimní zahrada a kde zimují řadu nádobových rostlin, a pak ještě venkovní terasu s pergolou a krbem. Z dalších zahradních staveb nechybí ani menší hřiště, malý rybníček a skleník, v němž úspěšně pěstují stolní druhy révy. Vinná réva lemuje i zahradní cesty.

„Co se zeleniny týká, pěstujeme hlavně klasiku. Rajčata, okurky, mrkev, dýně, kedlubny, červenou řepu, nyní zkoušíme i lilek. Z drobného ovoce pak rybíz, angrešt, jahody, maliny, ostružiny a kanadské borůvky,“ vypočítává čtenář, z jaké úrody má na své zahradě radost. A to zdaleka není všechno. Z ovocných stromů si dále vybral broskev, nektarinku, meruňku, třesně, švestky, ringloty, jabloň a hrušku.

A s první cestou k moři to začalo…

„No a pak to začalo. První cesta k moři a vizuální šok z palem, banánovníků, kaktusů, juk a agáve ve Španělsku. Řekl jsem si, že pokud to roste tam, musí to jít i v Ústí a přišel systém pokus omyl,“ vzpomíná pan Miroslav na první impuls k pěstování exotických a teplomilných druhů rostlin.

Pak se mu podařilo narazit na knihu Exotické rostliny v zahradě od Tanji Ratsch a začal jsem se řídit podle ní. „Teď mám ve volné půdě dlouhá léta tři vzrostlé kmenové palmy, které pravidelně kvetou. Jde o Trachycarpus Fortunei, Wagnerianus a Naini Tail. Dále bezkmenný Sabal minor a evropskou klasiku Chamaerops Humilis,“ vyjmenovává své tropické miláčky.

K tomu dále dva banánovníky, které kvetou a plodí, několik juk na kmínku, celou řadu zimuvzdorných kaktusů a agave. „Úžasně exoticky vypadá Opuntia Engelmanni – její placky mají v průměru 30 cm a plodí jedlé ovoce,“ nadšeně a láskyplně popisuje své zelené oblíbence čtenář Miroslav.

A pokračuje: „Kromě toho jsme vysázeli méně tradiční ovoce, které dává slušnou úrodu: fíkovník, paw paw, cicimek čínský, nashi a tomel.“ Jde tedy svým způsobem o sběratelskou zahradu. Nechybí ani bylinky. V zimě je samozřejmě nutná ochrana, především proti vlhkosti. Využívám k tomu různé konstrukce a polystyren. Exkurze možná.