Jílovitý podmáčený pozemek vyladili k dokonalosti podle svých představ

„Velká plocha zarostlé prérie – protože trsy obřích divokých trav zhruba 3 200 m2 velkou zahradu zcela ovládly – to bylo zatím trochu vzdálené od toho, o čem jsme ve skutečnosti snili,“ popisuje čtenářka Iveta.

Jako rodina si přáli, aby zahrada působila přirozeně, zapadla do venkovského rázu a současně rodině zajistila soukromí i užitek. Měla však poskytovat i prostor pro sport, relaxaci a bezpečné místo pro děti. Dnes už takovým místem je a jsou na ní šťastní, proto ji přihlásili do soutěže Nejkrásnější zahrada 2023.

Paní Iveta prý tehdy na začátku nejprve načrtla na papír s představou, že teď už to půjde snadno. „Mrazová kotlina s jílovitou půdou, kde se kumulují slimáci jako ve frontě na slevu, tomu ovšem zrovna nenasvědčovala,“ vzpomíná dnes.

Už tehdy střízlivě vybrala jehličnany, okrasné keře a další rostliny, které splňovaly kritéria a možnosti daného místa. A založili komposty, aby měli potřebný substrát, který by chudou jílovitou půdu obohatil.

Plochu zahrady rozčlenili na okrasnou a užitkovou část, a ponechali i louku pro včely a jiný užitečný hmyz. Vysázeli ovocné stromy a keře, navozili hlínu pro kruhový zeleninový záhon.

Všechna osázená místa museli vyvýšit suchými kamennými zídkami, případně vytvořili zvýšený val, jelikož v jílu toho opravdu moc neroste. A v kombinaci s podmínkami daného místa to nesvědčí ani rostlinám citlivějším na mráz.

Ze zdánlivého nedostatku lze udělat přednost

I po úpravách pozemku se v nejnižším místě zahrady stále stahovala voda, tak se rodina rozhodla této nepříjemné skutečnosti využít – daný prostor prostě ještě více vyhloubili a prodloužili. Díky jílovité půdě tak získali úžasný vodní prvek, který celoročně slouží a mění v průběhu roku své využití.

„V zimě nám tato část slouží jako kluziště, na jaře při dostatku vody tu mají koupaliště naši indičtí běžci a v létě výborně slouží jako tenisové či basketbalové hřiště,“ může se dnes pochlubit paní Iveta. A to si ještě na osvěžení vybudovali solární sprchu, která do přírodní zahrady vcelku zapadla.

Za pár let se rodina dopracovala k tomu, že i na poměrně rozlehlé zahradě užívají veškerý prostor. „Splňuje vše, co jsme si od zahrady mohli přát. Je to pro nás místo, ve kterém můžeme odpočívat, pěstovat zeleninu a ovoce a žít v souladu s přírodou. Zabydleli se tu ptáci, motýli a hmyzí hotel už má také docela dost obyvatel. Pro nás se zahrada stala opravdu naší oázou klidu.“