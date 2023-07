Členitá zahrada na místě bývalého lomu má dlážděný dvorek i slunnou část

„Několik let tu rostla jen tráva, kterou jsme sekali, postupně přibývaly první záhonky s trvalkami. Nejdříve hodně úzké, ale postupem času jsem trvalky dosazovala a záhony rozšiřovala,“ prozrazuje paní Romana, která rodinnou zahradu přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2023.

Pozemek kolem prvorepublikového domu je členitý, takže má tato zahrada několik částí. „Menší zahrada, kterou jsme před několika lety předělávali, má jako ústřední bod starou, ale funkční studnu. Olemovanou záhonkem levandulí,“ píše čtenářka. A nejen levandulím se na této slunné jižní části zahrady daří. Prospívají tu i jehličnany, růže, oleandry, syrský ibišek, klematis, manžel paní Romany i hroznové víno a fíky. U jižní zdi se jim daří.

A tam, kde dříve měla dcerka pískoviště a plastový domeček, je dnes malé jezírko s lekníny. O čistotu vody se v něm starají jen vodní šneci.

Na lavičce u jezírka rodina sedává hlavně na jaře, kdy sluníčko ještě tolik nehřeje, v létě je na zápraží moc teplo. To je pro všechny příjemnější posezení na zastřešené terase pěkně ve stínu, na druhé straně domu.

Tam je také větší část zahrady s novým dlážděným dvorkem, která je z pohledu paní Romany spíše venkovská. „Rostou tu převážně kvetoucí trvalky jako orlíčky, lupiny, vrbina, třapatky, hortenzie, bohyšky a podobně. Nejen na záhonech, pěstuji je i v různých nádobách. Samozřejmě nechybí ani letničky.“

Na této straně domu má čtenářka i svou milovanou skalku, kterou před nedávnem ještě rozšířila. „Skalku mi manžel se syny vytvořili k narozeninám a já jsem ji pak sama osázela,“ prozrazuje, jak jí rodina udělala velikou radost.

Jezírko, u něhož rodina sedává především na jaře. Původně na jeho místě měla dcerka pískoviště a domeček na hraní. V užitkové části zahrádky paní Romana pěstuje například jahody, rajčata, hrášek, řepu, mrkev, rybíz, cukety, dýně i bylinky.

Ani tzv. užitková zahrádka u tohoto domu nechybí, i když je jen malá. Pěstují na ní například jahody, rajčata, hrášek, řepu, mrkev, rybíz, cukety, dýně či bylinky. „Neustále tu bojuji s různými škůdci, jako jsou mšice, šneci, housenky, mravenci a letos i lalokonosci. Už se z toho stal každoroční rituál, ale já to nevzdávám. Třeba jednou vyhraji,“ neztrácí pěstitelka optimismus.

Za dvacet let, co svou zahradu s rodinou sami ale společně vytvářejí, moc dobře ví, že je to neustálá práce. „Máme z ní radost. Možná o to větší, že ta větší část zahrady je ve stráni se žulovým podložím. Koneckonců kdysi tu byl lom, takže kam kopneme, tam je kámen. Takže o ně nemáme nouzi,“ prozrazuje ještě, kde se na zahradě berou další materiál na skalku.