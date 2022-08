Na zahradu měli vysoké nároky, budovali ji deset let. A jsou spokojení

„Naše představy byly jasné: vytvořit relaxační prostor s vysokou estetickou hodnotou vyhovující náročným požadavkům,“ popsal pan Martin v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada, jak se začal odvíjet příběh té jejich.

Prioritou bylo kreativní a sportovní vyžití pro dvě malé dcerky, kterým rodiče vybudovali herní sestavu s pískovištěm, houpačkami a zapuštěnou trampolínou. A protože majitelé milují vodu, jezírko pro ně bylo jasnou volbou. Vlastní zahrada má zhruba jen 550 m2, ale vešlo se na ni všechno, co chtěli.

„Oproti bazénu plní náš biotop o objemu dvacet dva metrů krychlových se dvěma vodopády svou estetickou funkci celoročně, v teplých letních dnech přináší rodině a návštěvám osvěžení. Koresponduje s designem zahrady a oplocením, technicky kombinuje lepenou folii s betonovými bloky,“ popsal čtenář.

S biotopickým jezírkem jsou majitelé maximálně spokojeni, podřídili mu i volbu výsadby.

Aby eliminovali množství nečistot, které by mohly dopadat na vodní hladinu, dominují této zahradě zcela jednoznačně jehličnany a trávy.

Ráz celé zahradě udává opěrná zeď vytvořená z 2 400 betonových cihel, stejné byly použity také při budování oplocení. „Kaskádový design vymodelovaný podle vlastních představ umožnil výsadbu okrasných dřevin v různých úrovních terénu, přičemž se neokoukal ani po letech,“ říká spokojený majitel.

Stolovat či si jen tak posedět rodina může na třech terasách. „Největší hexagonální terasa na jižní straně domu kopíruje svým tvarem půdorys obývacího pokoje, před letním sluncem je kryta pětimetrovou markýzou. Menší terasa u jezírka je vetknuta do břehu jako intimní prostor u hrany pozemku, který nabízí výhled na dům a zahradu,“ popisuje majitel s tím, že v plánu má u této teras ještě dostavbu lehké střešní konstrukce.

A dodává: „Třetí, východní terasa, pak je umístěná na opačném rohu pozemku, pod balkonem. Ta přináší zázemí pro wellness koutek, kterému vévodí vířivka s celoročním provozem.“

Do rodiny patří i fenka zlatého retrívra jménem Meggie, které majitelé sice vybudovali klidový koutek, nicméně moc ho nevyužívá. „Naše zlatá retrívřice ve finále věrně kopíruje pohyb celé rodiny, takže designová boudička zeje prázdnotou,“ konstatuje pan Martin. Aby bylo možné se psem na pozemku udržet trávník v maximální kondici, rodina fenku pravidelné venčí.

Každý má na této zahradě svůj relaxační prostor – rodiče, děti i zlatá retrívřice Meggie.

Takto prý zahrada plní vše, co od ní majitelé očekávali. „Je to relaxační prostor pro všechny členy rodiny, a to bez kompromisů. Jako obvykle – bez práce nejsou koláče – údržba zeleně, trávníku a vodní plochy vyžaduje péči,“ konstatuje majitel. S tím, že o tu se se ženou dělí.