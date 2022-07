Téměř osmdesátiletí manželé běhají po zahradě ve svahu jako kamzíci

„Opravdu je to pozemek ve svahu, kde by se i kamzík těžko udržel,“ popisuje své a manželovo zahradní důchodové dobrodružství paní Marie. Když si prohlédnete fotky, které poslala do soutěže Nejkrásnější zahrada, smeknete.

„Malá zahrádka u domu nám pře patnácti lety nestačila. A tak jsme po krátkém hledání objevili malou chatičku v příkrém svahu nedaleko bydliště. Původní majitelé zestárli a nemohli se již o nemovitost starat, a tak bylo rozhodnuto,“ vzpomíná paní Marie, s jakou radostí chatu koupili a těšili se na zvelebování.

Byla to pro ně na prahu důchodu prostě výzva. Po vyklizení nepotřebných nebo starých věcí z chaty začali budovat zahradu. „Byla plná stařiny, náletů a ovocných stromů, které roky nikdo neošetřoval. Svah byl v neustálém pohybu, chybělo mu jakékoli zpevnění. Takže při každém dešti bylo vše nemilosrdně splavené,“ popisuje čtenářka krušné počátky budování svažité zahrady.

Původní stav chatky a skleníku, vpravo současná podoba střední části pozemku.

Každý rok si s manželem naplánovali, co by chtěli stihnout udělat: krok za krokem postupně rekonstruovali chatu a pracovali na zahradě. Vlastně by se prý dalo říci, že chata byla za ty roky v podstatě postavená celá znovu.

Na zahradě nejprve vyklučili všechny náletové dřeviny a vybudovali opěrné zídky pro zpevnění svahu. „Ty jsem osázela především skalničkami, které jsem si většinou přinesla ze své zahrádky u domu,“ popisuje paní Marie. Teď zídky každý rok, a nejvýrazněji na jaře, krásně rozkvetou: „Mám radost, když lidé, kteří jdou okolo, chválí tu barevnou krásu.“

Svah bylo potřeba nejprve pořádně zpevnit, jinak každý déšt všechno úsilí spláchnul.

Práce mají s manželem na zahradě rozdělené. Paní Marie se se věnuje spíše pěstování květin, které opravdu miluje, a zeleniny v legendárním skleníku ze skleněných lahví, který jí manžel také celý opravil. „V posledních letech se v něm velmi daří vínu, už mi celý skleník zaplnilo,“ je ráda nadšená zahrádkářka.

Hrozny prý jim narostou obrovské, velmi sladké a vnoučata je milují. „Odrůdu nevím, hlavu jsem podědila po původních majitelích, jenom jsem si ho rozpěstovala a sklízím opravdu každý rok takovéto hrozny,“ popisuje čtenářka.

Ve skleníku se daří vínu, u skleníku pivoňkovým keřům rozkvétajícím na přelomu května června.

Hlavně se s manželem oba umí ze všeho maximálně radovat. „Byla a je to pořád velká dřina, ale nám je tady krásně. Pomalu se blížíme oba k osmi křížkům, síly ubývají, ale pořád na vše stačíme sami. Doporučuji to všem, naše zahrada je pro nás tělocvičnou a lázněmi zároveň,“ vyznává se čtenářka.