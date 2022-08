Pražská zahrádka je pro třígenerační rodinu zdrojem úrody i oázou klidu

Zde kompletní pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2022, do které se stále lze zapojit. Stačí svou zahradu nafotit, sepsat její příběh a vše vložit do 31. 8. do soutěžního formuláře (plnoletost a adresa na území ČR jsou podmínkou). Vybrané příspěvky zveřejníme a zařadíme do čtenářské ankety 2. kola, v němž se hraje o tři benzínové sekačky a další zahradní pomocníky – viz komerční box níže.