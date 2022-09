Poslední čtyři soutěžní zahrady: všechny budované s láskou, každá úplně jiná

Přijměte pozvání do čtyř českých zahrad, které snad nemohou být rozdílnější. Je to dáno jejich určením, místem, kde se nacházejí, i životním stylem a vkusem majitelů. Na všech to žije a jsou užívané i opečovávané s láskou. Na vás už bude, kterým dáte svůj hlas v anketě, která poběží od 14. do 21. září.