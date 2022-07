Na tři roky se ponořil do budování zahrady, aby to zvládli bez architekta

Jediný nedělní výlet do lokality kousek od Plzně před pár lety vše změnil. „Prohlídka řadového domku, místa, krátká domácí porada a následoval podpis smlouvy. Dům super, ale co s pozemkem?“ ptal se tehdy čtenář, který teď svou zahrádku u rodinného domku – která má zhruba 200 metrů čtverečních – přihlásil do aktuální soutěže Nejkrásnější zahrada.

S novým domem developer rodině samozřejmě nepředal hotovou zahradu, navíc šlo o pozemek s jílovitou půdou udusanou od těžkých strojů. „Kvůli prakticky nulovému vsakování vody jsme často měli za okny nechtěný bazén, a využití pozemku se tak snižovalo a snižovalo,“ popisuje Marek.

S tím, že následovala porada s odborníky. Jenže každý radil něco jiného a z nacenění různých možných řešení se prý člověku jen zatočila hlava.

Na zahradě nechybí ani dřevník, travní koberec propojil celu zahradu v jeden celek.

Tehdy se novopečený majitel domu s pozemkem ponořil do internetu, knížek a především se radil s lidmi, kteří zahradu mají, a jeho tříletá cesta mohla začít. „Jasně jsem si řekl, že platit nikomu nic nebudu a vše si vymyslím a udělám sám,“ vzpomíná na tehdejší rozhodnutí. Při konzultacích s manželkou prý sice pár lahví vína padlo, stálo to i nějaké dohady, ale s tím se musí počítat.

Nicméně paní domu zpracovala návrh a šlo se na věc. První etapou se stalo vybudování drenáže, bez které by nešlo vodu neustále stojící na pozemku odvádět. „Lopata, krumpáč a kolečko se na dlouho dobu staly mými přáteli. Jenže s nimi také bolavá záda a mozoly. Prostě dřina. Kolik zeminy jsem musel odvozit, navíc jílovitá půda byla ve 30 cm hloubky jako kámen,“ popisuje Marek s tím, že to vše bral jako posilovnu zdarma.

Dalším krokem se stalo vybudování venkovní sprchy, prostoru pro záhony, ohniště, gabionových laviček, záhonu na bylinky, který se stal součástí pergoly, dřevníku a nejrůznějších detailů. „To vše už byla proti drenáži doslova legrace. Tedy z hlediska dřiny, ne co se vyměřování a plánování týká. Musel na mě být mnohdy směšný pohled, jak jsem doslova lítal tam a sem s metrem v ruce. A neustále jsem si něco mumlal, zapisoval, kreslil,“ popisuje Marek.

Terasu s pergolou příjemně zabydlela lavička z gabionů i houpací síť.

Další kapitolou se stal mlat, konečný povrch pod vyvýšenými záhony a ohništěm: „Zpětně se musím smát, jak snadné to je, ale já v tom viděl strašné složitosti. Když si dnes vzpomenu na své poprvé s vibrační deskou, jak jsem byl nervózní, když jsem to zapínal, jak jsem kolem toho tancoval.“

Když pak truhlář konečně přivezl vyvýšené záhony, zkušení Markovi radili, aby tam dal nopovku. „Co to je? A proč? Pak nějakou lepší zem, aby ti zelenina a jahody rostly. Pane bože, další a další novinky. Nicméně jsem se naučil tím bavit, hltal jsem ty informace a člověk se z kancelářské krysy posouval dál.“

Posledním krokem byl trávník, a ten už majitelé nechali na profících. Položený travní koberec prý vše na závěr zcelil. „Jak říká klasik, padlo to jak poklice na hrnec,“ konstatuje Marek, který nechce veškeré zásluhy shrábnout sám. „Má milovaná žena vymýšlela všechny okrasné i ovocné keře a kam, co a jak umístit. Na vyvýšené záhony z hlediska plodů jsem ani nesáhl, to je její parketa,“ vypočítává.

Ohniště na konci zahrady se stalo oblíbeným místem celé rodiny.

A dnes, když spolu sedí pod pergolou nebo u ohně, popíjejí vínko a dívají se do zeleně, prý jen spokojeně mlčí a odpočívají. „Čím delší tichá pauza je, tím více cítím, jak vše bylo dobře a jak ta dřina stála za to,“ uzavírá čtenář.