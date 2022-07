Místo jabloňového sadu a lánu brambor buduje ráj pro děti, psy a běžce

Současná pokračovatelka jde svojí cestou, i když začínala metodou pokus omyl. Zahradu buduje postupně, z původního sadu ponechala dvě jabloně a jednu švestku. „Než jsem se v roce 2008 o ni začala starat, nikdy dřív by mne ani nenapadlo, jak velkým koníčkem se pro mě moje zahrada stane,“ popsala svůj zelený ráj čtenářka Blanka do přihlášky soutěže Nejkrásnější zahrada.

Zahradu postupně mění rok za rokem a krok za krokem k obrazu svému podle svých časových a finančních možností. „Úplně na počátku jsem zasadila pár keřů a postupně zjišťovala, jakým rostlinám se tu daří a kterým méně,“ popsala, jak se učila svou zahradu znát a naslouchat jí.

Do zahrady se prý snaží dostat co nejvíc druhů rostlin. A to tak, aby na ní od jara až podzimu stále něco kvetlo. Keřům naprosto propadla, takže například kaliny, ibišky, hortenzie či rododendrony patří mezi její nejoblíbenější rostliny.

Paní Blanka charakter zahrady změnila za 14 let z čistě užitkového na rodinný.

„Miluji přírodní styl zahrady, takže žádné zastřihování do tvarů, žádné umělé obrubníky, chci mít doma kus přírody, a ne něco umělého,“ vysvětluje čtenářka, jaký typ zahrady je jí blízký. Samozřejmě, že kromě trvalkových záhonů, okrasných keřů a trávníku v rodinné zahradě nechybí ani ovocné stromy, nově vysazované stromky a zeleninová zahrádka.

Také budujete či už máte svůj vysněný zelený ráj? Pokud se chcete pochlubit ostatním čtenářům iDNES.cz, zapojte se do soutěže Nejkrásnější zahrada 2022. Svou zahradu (ať už je kdekoliv) především krásně nafoťte (ideální je šířkový formát), sepište její příběh a vše vložte do soutěžního formuláře spolu se svými údaji (plnoletost a adresa na území ČR podmínkou) nejpozději do 31. srpna (pro 1. kolo do 20. 7.) Vybrané příspěvky zveřejníme a zařadíme do čtenářské ankety jednoho ze dvou soutěžních kol. Zde kompletní pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2022.

Našli byste tu i jezírko s malým vodopádem, vybudované před dvanácti lety, které je prozatímně oplocené kvůli dětem. Ovšem nejen děti se tu prohánějí. Protože je paní Blanka registrovanou chovatelkou bearded collií, zahradu obývají také tři psi. A spolu s nimi i kočky a indičtí běžci, postrach slimáků.

O zahradu se paní Blanka po celou dobu stará sama, považuje to za relax a svůj obrovský koníček. Zahrada jako taková, obydlená navíc zvířaty a dětmi, je pro ni prostě ráj, o který stojí za to pečovat.

Kvetoucím keřům, jako jsou kaliny (bíle kvetoucí) či rododendrony, majitelka zahrady naprosto propadla.

Do budoucna by pak na své zahradě ještě ráda vybudovala kout s bazénem a terasou, které by ohraničila další spoustou rostlin.