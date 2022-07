Svažitá zahrada u chalupy v severních Čechách dává zabrat a dělá radost

Dnes naposled Také máte svůj vysněný zelený ráj, chcete se pochlubit a zasoutěžit si o masivní dřevěný nábytek a pomocníky do zahrady? Zasílání příspěvku do 1. kola soutěže Nejkrásnější zahrada 2022 končí dnes o půlnoci. Do 2. kola (bude se hrát o sekačky i další pomocníky, lze příspěvky zasílat až do konce srpna. Snímky i příběh své zahrady vložte ZDE do soutěžního formuláře (plnoletost a adresa na území ČR jsou podmínkou), vybrané příspěvky zveřejníme. Zde kompletní pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2022.