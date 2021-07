Od řádků brambor pod okny po kvetoucí ráj proměnily zahradu čtyři generace

Prababiččina zahrada ve stráni. I tak by se dala nazvat zahrada, která se rozprostírá ve stínu staré lípy na místech, kde se celá desetiletí pěstovaly střídavě brambory, řepa a obilí, protože každé místo bylo předky pečlivě obhospodařováno tak, aby přinášelo co největší užitek. Dnes má styl anglické venkovské zahrady a do soutěže Nejkrásnější zahrada ji přihlásila čtenářka Lenka. Ta o ni s respektem postupně přebírá starost po své prababičce, babičce i mamince, a umí o ní sama krásně vyprávět...

Historie naší zahrady je dlouhá. Prababička Jenovéfa pocházela z jedenácti dětí a dostala tento kus půdy před téměř sto lety jako své věno, její sourozenci pak pozemky v nejbližším okolí. Prababička velmi brzy ovdověla a peněz nebylo nazbyt, takže veškerá půda byla využívaná ryze prakticky, aby uživila rodinu a hospodářská zvířata. Do té míry, že řádky brambor sahaly až ke zdem domu, žádný kus půdy nesměl ležet ladem.

V podobném duchu vypadala péče o pozemek za života mé babičky, i tehdy bylo hospodářství vždy na prvním místě. Sama si z dětství vybavuji nekonečné řádky brambor, do kterých se pro úsporu místa sázely také kedlubny, giganty nebo salát a fazole. Stejně jako babiččinu radost, když vyrostla pěkná „jetelinka“ pro králíky či její nadšení z pěkně urostlé krmné řepy na podzim. O dobře usušeném, šustivém voňavém senu ani nemluvě.

Jsou to ale moc milé vzpomínky. I ony utvářely můj vztah k této půdě. Jsem vděčná za to, že jsem tu vyrostla a zažila dobu, kdy pozemky ještě nebyly ohraničeny ploty, na mezích se pásly kozy mezi divoce rostoucími lupinami, tráva se sekala pouze kosou, vždycky bylo kde utrhnout si jablko, hrušku nebo třešně a na podzim se na zahradě připravovaly ‚pěčoky’, tedy brambory naházené do horkého popela z bramborové nati.

Ještě vděčnější jsem ale za to, že jsem poznala dobu, kdy si tu lidé bez ohledu na ohraničení vlastního pozemku vzájemně pomáhali. Ať už bylo potřeba rychle skopit seno a naložit je na ostropce před blížící se bouřkou, pomoct okopávat zmiňované brambory nebo cokoli vypůjčit. Konec konců tenkrát se tu všichni dobře znali a měli se rádi. I když se stařenky dopoledne pohádaly o to, že jedné utekly slepice a oďobaly zelí té druhé, odpoledne už spolu seděly v družném hovoru na mezi a proklínané slepice pásly spolu.

Zahrada v době mého dětství vlastně neměla hranic. Snad i díky roztříštěné slezské zástavbě bylo všude mnoho prostoru. To všechno je už bohužel minulostí. Ani naše zahrada už není zahradou výlučně hospodářskou, byť brambory a pobíhající slepice tu jsou pořád.

Proměnu odstartovala i přírodní zkáza

Přeměna zahrady zvolna odstartovala, když babičce začalo s přibývajícím věkem ubývat sil a naznala, že vše se dá dnes už koupit. Tehdy se moje maminka pustila do postupné přeměny v zahradu více okrasnou.

Jedním z impulsů byla také ničivá vichřice, která v roce 1997 porazila naše staré vzrostlé slivoně a semlela v okolí, co se dalo. Proto se tehdy rodiče rozhodli založit v zadní části zahrady malý ovocný sad, kde je chytře zasazeno snad veškeré ovoce typické pro české prostředí. Od jara do podzimu je tu pořád něco dobrého k jídlu, od tradičních odrůd jablek až po malinojahody. Zároveň je to výsostné území našich slepic.

Dalším impulsem ke změnám byla postupem času bohužel i nutnost opticky se odclonit od nových sousedů, proto je dnes celá zahrada koncipovaná směrem dovnitř. Tedy především pro naše oči a naši radost, což považujeme za jeden z nejlepších realizovaných nápadů.

A současná podoba zahrady?

Naše dnešní zahrada je průběhu roku neustále kvetoucí venkovská zahrada, v tradičním anglickém stylu, a je rozdělená do tří částí. Do každé z nich zve ke vstupu zahradní oblouk porostlý růžemi nebo plaménky, který v době jejich květu doslova přitahují pohledy.

Dostanete se tudy buď do nejzadnější části pozemku, tedy již zmíněného sadu, nebo do zeleninové zahrady, která je koncipovaná jako skrytá, tajná zahrada v zahradě nebo do celoročně proměnlivé okrasné části zahrady.

Ta je místem, kde od brzkého jara do pozdního podzimu stále něco překvapuje květem. Od nejrůznějších kvetoucích keřů, které spolu s jehličnany a stromy tvoří základní kostru zahrady, po nepřeberné množství trvalek, ale i cibulovin, dvouletek, letniček, plaménků a růží či kobercovek. Jeden květ tu střídá další, stejně tak postupně dozrává ovoce a roste zelenina, vše tu na sebe po celý rok přirozeně navazuje.

Komerční sdělení

Výhry v soutěži Nejkrásnější zahrada 2021 Pro celkem deset výherců dvoukolové soutěže Nejkrásnější zahrada, kterou pořádá iDNES.cz se společností FAST ČR, je připraveno deset balíčků v celkové hodnotě sto tisíc korun. Každý z 10 výherců získá zahradní pomocníky značky Fieldmann. Ceny pro každého z 5 výherců 1. kola:



Sekačka na trávu (Fieldmann, FZR 70335-A)

Typ akumulátoru Li-ion 2x20 V, bezuhlíkový motor, záběr sečení 33 cm, plastový sběrný koš 35 l s ukazatelem zaplnění, doporučená plocha sečení do 350 m2, doba nabíjení: 60 min (2 Ah), rychlonabíječka + 2 x 2Ah baterie součástí balení. Strunová sekačka (Fieldmann, FZS 70105-0)

Typ akumulátoru Li-ion 1x20 V, šířka sečení 300 mm, struna 1,6 mm, poloautomatická, teleskopická rukojeť, nastavitelný úhel žací hlavy. Teleskopické plotové nůžky (Fieldmann, FZN 70405-0)

Akumulátor Li-ion 1x20 V, délka střihu 430 mm, průměr střihu 16 mm, nastavitelný úhel střižné hlavy, teleskopická rukojeť max. +70 cm. Vrtačka s funkcí příklepu (Fieldmann, FDUV 70105-0)

Typ akumulátoru Li-ion 1x20 V, volnoběžné otáčky: 0-360/0-1300 rpm, bezklíčové sklíčidlo + Quick stop systém, ergonomická rukojeť, pracovní LED světlo. Ceny pro každého z 5 výherců 2. kola:



Rotační sekačka (Fieldmann, FZR 2046-E)

Příkon motoru 2 000 W, záběr sečení 43 cm, dělený koš (plast/textil) o objemu 50 l, doporučená plocha sečení 1 000 m, výškově nastavitelné madlo s možností úplného sklopení, hmotnost 15,4 kg. Elektrická řetězová pila (Fieldmann, FZP 2005 E)

Příkon 2 000 W, rychloupínací systém lišty a řetězu, bezpečnostní brzda řetězu, automatická olejová pumpa, hmotnost 5,5 kg s lištou a řetězem. Vysokotlaká myčka (Fieldmann, FDW 2002-E)

Napětí/kmitočet: 230 V ~ 50 Hz, příkon: 2 200 W, max. tlak: 165 barů, max. průtok: 450 l/h, přívodní kabel: 5 m, délka vysokotlaké hadice: 10 m, stříkací pistole s variabilní a turbo tryskou, přípojná nádobka na šampon, deklarovaná úroveň hluku: 99 dB(A).

Vybudovat naši zahradu prakticky od nuly však nebylo vůbec jednoduché. Pozemek je svažitý, má těžké jílovité podloží, a naprosto vše si tu budujeme od začátku jen vlastními silami. A já musím s obdivem uznat, že za vším, co tu rodiče vlastníma rukama vybudovali, než se zahradničení stalo i mou radostí, je opravdu mnoho těžké práce. Sama už vím, kolik dřiny obnáší vykopat nebo rozšířit na tomto podloží záhon pouze s rýčem nebo kopačkou v ruce. Ani celoroční údržba zahrady není úplně snadná, ale radost z výsledku pak všechnu tu námahu kompenzuje.

Na naší zahradě mám úplně nejraději, jak nenásilně splývá s okolní krajinou, a pak také její proměnlivost. Brzy zjara připomíná typickou českou venkovskou zahradu díky mnoha kvetoucím ovocným stromům, zlaticím, tavolníkům a nejrůznějším cibulovinám. Nejkrásnější je ale zhruba v dubnu až květnu, kdy rozkvetou rododendrony, azalky, vistárie, šeříky a především všechny naše pivoňky: dřevité i bylinné.

V tomto období je naše zahrada asi nejkrásnější a ta tichá, voňavá rána s výhledem dolů do zahrady, nad kterou pomalu vychází slunce zpoza blízkého lesa, ta jsou asi nejúžasnější chvíle z celého roku. A obrovské kouzlo pro mě má naše zahrada ve stráni už jen pro svůj dynamický terén.

Hezky je tu i v létě, kdy se zahrada pozvolna vrací ke svým českým kořenům a dělá nám radost kopretinami, floxy, hvozdíky, zvonky, růžemi, náprstníky nebo třeba hortenziemi. Kvete nám to tu do prvních mrazíků.

Nejvíc zásluhy na tom má moje maminka. To ona si vždy přála, aby tady pořád něco kvetlo, proto dosazovala květiny ke keřům tak, aby zahrada plynule rozkvétala a odkvétala. A naučila důležitost této návaznosti vnímat i mě. A nejvíc pyšná jsem na to, že jsme zahradu vybudovali a stále budujeme čistě intuitivně sami, bez drahých návrhů zahradních architektů a bez specializovaných firem, od nuly pouze vlastníma rukama. Třeba to dodá odvahu těm, kteří o hezké zahradě teprve sní. Chce to jen vůli, trpělivost a ochotu na tom pracovat. Zahrada je přece hra.