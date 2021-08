O zahradu pečují jako o poklad se starým ovocným sadem po dědečkovi

Zahrada se nachází v obci východně od Prahy, v nadmořské výšce asi 500 metrů, krajina se tu totiž již začíná vlnit směrem k Vysočině.

Původně to býval dlouhý pozemek s pravidelnými řadami vysokokmenů jabloní, hrušní, švestek i třešní, a s řadami rybízů, angreštů a malin po stranách. A samozřejmě nesmělo chybět několik lísek a ořešáků.

„Byla to užitková zahrada, jak to tenkrát na venkově bývalo. Rodina pilně zavařovala marmelády, povidla i kompoty, protože ovoce bylo v zimě nedostatek,“ popisuje paní Marta, jejíž dědeček byl ovšem vášnivým zahradníkem, takže sázel u plotu i okrasné keře. Z dětství si tedy čtenářka pamatuje nejrůznější druhy plnokvětých šeříků, vajgélie, kaliny i jasmíny.

Pak došlo během let k postupnému dělení pozemku mezi dědice a keře musely udělat místo přístupové cestě. „Na mém kousku jsme si postavili před téměř třiceti lety rodinný dům a začali část sadu se starými ovocnými stromy postupně zvelebovat,“ vzpomíná čtenářka. Některé přestárlé stromy sice museli vykácet, ale zachovali původní odrůdy jabloní: šťavnaté letní gráfštýnské, voňavé matčino/nonetit, i kožené – výborné na štrúdl.

Zasadili také dvě nové třešně, i ty jsou dnes už mohutné. „Jsme rádi, že všechny stromy dávají v létě žádoucí stín a zahrada má příjemné mikroklima. A přestože jsou některé staré stromy už duté, stále žijí a plodí, fungují i jako hmyzí domky,“ vysvětluje paní Marta, jak si původních starých odrůd po dědečkovi rodina i po letech stále váží.

Na zahradě jí ale chyběly květiny, tak se rozhodla narušit její strohost a dodat jí více přírodní ráz. „Před mnoha lety, dokud jsme jezdili na zahradu jen o víkendech, začala jsem budováním malých skalek. I když se skalničky za minulého režimu sice těžce sháněly, většinou jen výměnou mezi pěstiteli nebo na každoroční výstavě klubu skalničkářů v Praze. V zahradnictvích bylo všeho jen málo,“ vzpomíná.

Na kolečku si sami vozili kameny a přemisťovali zeminu, kterou museli vylehčovat. „Na zahradě je totiž jílovitá půda a všechno v ní hůř roste, s čímž se potýkám dodnes,“ vysvětluje čtenářka. A protože s pletím skalek je hodně práce, sázela postupně do záhonů i trvalky, a do volně rostoucího živého plotu okrasné kvetoucí keře. Ty střídají stále zelené keře i jehličnany, a zahrada tak postupně mění barvy od jara do podzimu.

Prvními posly jara jsou tu z trávníku svítící botanické krokusy, které si přivezl před devadesáti lety dědeček z Tater. „Nejradši mám partie s rododendrony a azalkami, které na jaře zahradu krásně rozzáří. V létě pěkně kvetou floxy v různých odstínech, u domu se daří růžím a do truhlíků na východní straně domu sázím begonie, jak to dělala již moje babička,“ navázala paní Marta přirozeně na zvyky svých předků.

Letošní soutěž Nejkrásnější zahrada vrcholí Velice děkujeme za veškeré příspěvky zaslané do soutěže, postupně zveřejníme další vybrané zahrady. Od středy 24. srpna pak budete mít možnost hlasovat ve čtenářské anketě pro ty, které vás nejvíce zaujaly. (Informace k soutěži.)

Sice také chtěla do zahrady zákoutí s jezírkem, ale kvůli nedostatku vody vytvořila jen symbolickou suchou kamennou partii poblíž skalek. Postupně došlo i na zeleninový vyvýšený záhon, který si s manželem vybudovali. I když je prý úroda jen malá, čerstvé okurky a rajčata mají výbornou chuť.

„Přes třicet let proměny zahrady vlastníma rukama dalo hodně práce, ale dnes nám poskytuje nejen radost z úrody ovoce – domácí zavařeniny si pochvaluje celá rodina, ale i radost při pohledu na květiny, motýly a ptáky, zkrátka na přírodu. Proto je moje zahrada pro mne ta nejkrásnější,“ má jasno čtenářka Marta.