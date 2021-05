Stále zelená zahrada v podhůří nezapře lásku k jehličnanům ani barvám

Neexistuje nic jako „typická česká zahrada“, nicméně téměř na každé poznáte, kdy zhruba vznikala. Čtenářka Adéla strká ruce do hlíny na úpatí Krušných hor už 15 let a konečně má pocit, že jí to zahrada vrací. Tak ji přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.