Měla to být víkendovka, teď na zahradě za Prahou rodina s dětmi opravdu žije

„Tehdy byl březen, já měla čerstvě po šestinedělí. Hledali jsme místo, kde budu během mateřské s dětmi trávit co nejvíc času,“ vzpomíná čtenářka Adéla. Svou zahradu jako splněný sen za osm let proměnila k obrazu svému a teď ji přihlásila do letošní soutěže Nejkrásnější zahrada.



Rodina bydlí v Praze, tehdy však toužila po dostupné chalupě, která bude lákat k dojíždění. „Vybraná nemovitost i pozemek nám učarovaly. Nejprve jsme se vrhli na rekonstrukci jezírka, které má nyní téměř 300 kubíků,“ popisuje čtenářka nepřehlédnutelnou vodní plochu z úvodní fotografie. Jezírko je srdcem zahrady, poletující vážky a občasná návštěva divokých kachen jen doplňují tu energii vody.

Zahradu dlouho jen udržovali, změny byly pomalé, s malými dětmi to prostě jinak nešlo. „Během mateřské jsem si udělala pár kurzů a spíš střádala informace, vědomosti a zkušenosti jiných. Karanténa nám ale odstartovala novou fázi. Už rok jsme v Praze sporadicky,“ konstatuje spokojeně Adéla.

V loňském roce rodina založila trvalkové záhony, letos vyvýšené. „Manžel je alergik, tak se snažíme omezit sekání trávy jen na občasné. Na sekání na třech tisících metrech čtverečních dnes potřebujeme zhruba dvě hodiny,“ popisuje majitelka zahrady.

V každém případě tu ještě chtějí travní plochu omezit na opravdové minimum, nechat jen kousek dětem na běhání a podobně. Zbytek promění v další smíšené trvalkové záhony doplněné keři, stromy a propojené mlatovou cestou.

„Jezírko nás vždy neuvěřitelně uklidňovalo, ale od letošního roku, kdy je zahaleno do trvalkových záhonů, to má mnohem větší sílu. Je neskutečné, jak moc dokáže zahrada nabít,“ konstatuje paní Adéla.

Práce je především s trávníkem a potom přípravou záhonu k osázení, popisuje majitelka. Mají totiž těžkou jílovitou půdu, takže úprava zeminy je asi největší oříšek.

„Dnes už ale na zahradě opravdu ŽIJEME,“ píše nadšená milovnice své zahrady a máma od dětí. „Vnímáme život kolem, občasné návštěvy srnek, zajíců, žabí jaro, vážky po celé léto. Snažím se předat dětem co nejvíc radosti ze zahrady, je to splněný sen, štěstí, obrovský relax, možnost sledovat mikrokosmos kolem nás, prostě taková zelená nabíječka. Stojí za to si plnit své sny!“ uzavírá čtenářka.