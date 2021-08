Zahradu na kopci, připomínající loď, přetváří mladý muž magických sedm let

Zahrada v Davli, která leží vysoko na kopci nad soutokem Sázavy a Vltavy a je odsud nádherný výhled na protější lesy a skály, musí být už podle fotografií výjimečné místo s nesmírným kouzlem. Logicky ho tedy nemohl nepřihlásit do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Před sedmi lety hledal místo, kde se usadit. A tehdy hned věděl, že to je přesně ono: menší domek, menší zahrada. „Bylo tady vše, po čem jsem toužil. A co nebylo, tak jsem si dovymyslel, dodělal nebo upravil, a to za velké pomoci mých rodičů,“ konstatuje Petr, který na zahradě preferuje přírodní materiály, hlavně kámen a dřevo.

A pokračuje: „Když jsem tohle místo objevil, zahrada byla spíše zarostlá, líbily se mi ale vzrostlé stromy. Dominoval jí obrovský smrk, nejvyšší strom v širém okolí. Jezírko bylo nefunkční, zapadané listím a bez vody, ale těšil jsem se, jak ho opravíme a přivedeme k životu. Což se také v následujících letech stalo.“

Největší práce s sebou nesly zejména úpravy pozemku, protože zahrada je členitá a částečně je zasazena ve svahu. A pak prohloubení jezírka zhruba o půl metru, aby v něm mohly žít rybky, závojnatky a karásci, podobně jako třeba žáby. „Každý, kdo sem přijde, teď obdivuje zejména to, že v každé části zahrady objeví něco nového. A projde do nového prostoru, kde se nenudí,“ píše majitel.

Svým tvarem mu prý jeho zahrada od počátku připomíná plující loď. Což nemůže být náhoda, když jedním z předchozích majitelů byl námořník. Voda má v této zahradě vůbec své místo, a to v každé její části. „Ať už je to například starodávná pumpa, různá pítka pro ptáky, jezírko, potůček nebo různé kamenné nádržky a solární sprcha. Zásoby vody jsou důležité, a tak z každého okapu odtéká dešťová voda do sudů a do zakopané objemné nádrže. Touto vodou se i zalévá,“ popisuje čtenář Petr.

Voda je prostě živel a jako takový ji v jeho zahradě doplňují i další: přírodní ohniště a kamenný gril vedle altánku, kterým se projde do další části zahrady. Nebo vítr, který si pohrává s vyrobeným větrníkem, jehož lopatky se roztančí vždy, když alespoň trochu zavane.

Letošní soutěž Nejkrásnější zahrada vrcholí Velice děkujeme za veškeré příspěvky zaslané do soutěže. Postupně zveřejníme další vybrané zahrady, od středy 26. srpna pak budete mít možnost týden hlasovat v čtenářské anketě pro ty, které vás nejvíce zaujaly.

A čtvrtým živlem je samozřejmě země, ta je součástí celé zahrady. „Každá z rostlin má svou oblíbenou zeminu a tu jim dopřáváme. Ať už jsou to borůvky, azalky a rhododendrony, které chtějí zem kyselou, nebo jílovitá zem či kompost pro maliny,“ popisuje Petr. S tím, že tu zasadili spoustu nových rostlin a stromků.

Kolem domku rostou bylinky, levandule, máta a meduňka či bobkový list. Každá část zahrady má svůj motýlí keř, roste tu několik druhů javorů, ale i převislá okrasná třešeň (sakura), gingko, bambus, magnolie, růže, místo se našlo i pro Petrovy milované maliny, jahody, borůvky či rybízy. Každý měsíc tu něco kvete, v zimě zůstává zahrada zelená díky jehličnanům.

I skalka prošla podstatnou úpravou. Její svažitá část směřující k jezírku totiž přímo volala po vytvoření potůčku. „Ten je vymyšlen tak, že v jezírku je trvale umístěno malé čerpadlo. To vyhání vodu až nahoru do nádržky, odkud se přepadem vrací zase zpátky do jezírka, kde celoročně žijí již zmíněné rybky. Vzduchování mají zajištěné,“ popisuje čtenář.

Kámen má v této zahradě vůbec své místo a není ho tu zrovna málo. Kamenné je obložení jezírka, kamenné jsou šlapáky v cestičkách i zídky. „Převážně se jedná o pískovec, ale našli byste tu i opuku, modrák, čedič nebo třeba rulu. Každá část zahrady jsem také doplnil soškou z přírodního kamene, japonskou kamennou lampou, v jedné části zahrady je umístěn i menhir z indického mramoru, který má svou energii, sílu a ochranářský smysl,“ vysvětluje Petr, jaký mají kameny v jeho zahradě smysl.

Nezapomíná ani na opeřence, kteří jsou na této zahradě také jako doma. Vyvěsili tu pro ně několik ptačích budek a krmítko. Letos také postavili dřevěnou zvoničku, v plánu je dokončení další terasy, na kterou se bude možné dostat přes dřevěný můstek zavěšený na lanech. „Ještě nás tu čeká hodně práce, která vlastně nikdy neskončí. Ale je to radost, trávíme zde hodně času a nelitujeme toho ani trochu, příroda nám to vrací zase zpátky,“ je přesvědčen nadšený zahradník Petr.