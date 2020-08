Výchova vnuček byla impulsem k budování zahrady. Stále ji prý vylepšují

Jak to vidí krajinářská architektka Jana Pyšková: „Paní Eva má zelený palec, jak se říká. Pod jejíma rukama – a asi i celé rodiny, vznikla nádherně pestrá džungle, plná vitálních rostlin. Na někoho to může být místy moc pestré, ale na to není objektivní pravda: někdo to rád barevné, jiný střídmé. Variabilita míst je úžasná a je vidět, že nápady nekončí.“ „Tady si ovšem dovolím připomenout jedno velmi cenné pravidlo: zahrada musí být pravdivá. Lepší je jako nádobu použít starou dřevěnou nebo plechovou bedýnku, necky či hrnec, než „mramorově“ a podobně se tvářící nádoby. Méně je někdy více, tak by někde nemusely být sloupky z tvárnic jako podstavce na květináče: vždyť krásnými vertikálami jsou třeba vysoké traviny a trvalky, zapomeňte na plastové závěsné květináče a podobné doplňky. A pokud budete mít času nazbyt, raději si místo dalšího „vylepšování“ vezměte knihu a ve své příjemné zahradě si dopřejte trochu času na odpočinek.

Prospěje to vám i zahradě.“