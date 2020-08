Přírodní zahrada Na Přehájku vznikla v údolíčku, jež zbylo po těžbě hlíny

Jak to vidí zahradní architektka Tereza Antošová: „Přírodní zahrada Na Přehájku poskytuje bohatou úrodu nejen svým majitelům. Na své si přijde i rozličný hmyz, ptáci a drobní savci. Na této zahradě je na ně pamatováno jak s obydlím, tak s potravou. Místy působí zahrada opravdu přírodně s mnoha krásnými bylinami, které se volně přesévají zahradou, například máky nebo divizny. V záhonech se potkávají okrasné trvalky, vhodné i k řezu do vázy, s jedlými keři a bylinkami. Tyto partie působí velmi harmonicky a navazují na okolní přírodu, jak píše paní Petra. Spoustu dobré úrody v brzkém jarním a pozdním podzimním čase nepochybně dává výrazný červený skleník, který má určitě ve vesnické zahradě své místo. Z fotek je patrný kromě ovocných stromů i velký ořešák nebo kroucená líska, která plodí ořechy, ale zároveň poskytuje stín a je velmi dekorativní. Do přírodního konceptu zapadá i stará studna s pumpou či kamenné koryto.“ „Velmi nepatřičně pak na této zahradě naopak působí sloupovitý tis, stříbrný smrk a další okrasné jehličnany, které možná v zahradě byly z předešlých let, ale ke stylu přírodní zahrady se nehodí. Košaté listnaté dřeviny nebo domácí jehličnany by zde působily mnohem přirozeněji. A byly by také mnohem větším přínosem pro biodiverzitu živočichů i bylinného patra.“