Na místě zahrádkářské kolonie buduje mladá rodina zahradu jako nudli

Jak to vidí krajinářská architektka Jana Pyšková: „Okomentovat tuto zahradu není lehké... Je snadné pochopit, jak velká dřina byla proměnit zanedbaný pozemek zpátky v zahradu, a to si zaslouží uznání. Pod lesem vznikl sad a moc povedená zeleninová zahrada, kde majitelé šikovně zasadili užitkové záhony k vyrovnání svahu. Výborný nápad je i živý plot z hlohyně, i když stříhat ho je docela dobrodružství.“ Pohled na užitkovou část zahrady, kterou od té spodní odděluje dřevěná brána a živý plot z hlohyně, jež má jedlé plody. „Jenže už tam začínají první zbytečnosti. Proč betonová tvarovka u základu dřevěné brány, která spojuje obě části? Proč ošklivá betonová palisáda v kombinaci s pískovci, zvlášť když kameny mají svou historii? Je přece lepší použít zemní valy a kameny, aby se vytvořila rovina pro jezírko. Proč jsou v polích oblázků položené a dokonce nepřirozeně postavené špičaté kameny? Paní Gabriela sice ví, že na zahradě musejí být stromy, ale sází umělé a nevelké tvary, jako jsou převislé břízy či kulovitá katalpa. Je to, jako by obě části zakládali dva lidé: horní sad a zahrada je pěkná, proporční, přirozená, spodní je umělá, nepřirozená. Doporučuji jít ven a dívat se: všímejte si, jak vypadají kameny v lomu, ale jak vypadá dno řeky: mezi oblázky nestojí špičaté kameny. To se spolu nepotkává. Chcete-li zahradu, osázejte ji pořádnými stromy, záhonkům dejte přirozenější linie a správné proporce. Máte chuť a energii, uvidíte, jak bude zahrada za rok vypadat krásně. Dokážete to!“