K bezúdržbové předzahrádce u rodinného domu nepotřebují ani sekačku

Jak to vidí Ferdinand Leffler z atelieru Flera: Díky za tuto přihlášenou předzahradu, i když se paní Ivaně předem omlouvám, že nebudu jen chválit. Předzahrady by měly být formálnějším a kultivovaným přechodem do uliční linie s návazností na lokální urbanismus a skvělým partnerem čelní fasádě domu. Což tato zahrada nesplňuje, spíše se až příliš snaží zaujmout a být zajímavá. Kombinace kačírku, kůrového mulče a tu a tam vysazených keříků, z nichž je jeden pestřejší než druhý, vás prostě neuklidní. A v žádném případě není partnerem architektuře domu. Je to spíše taková sbírková zahrádka, kterou bych já osobně případně raději viděl v zadní pobytové intimnější zahradě, kde bude osobní pýchou majitele. Což berte jako můj subjektivní názor. Jediné, na čem nakonec záleží, je, aby právě vám bylo ve vaší zahradě dobře. V každém případě ovšem chválím odvahu něco změnit a zbavit se přestárlých dřevin i trávníkových ploch. A přihlásit se do soutěže. Přeji hodně radosti a pohody, třeba při masírování chodidel na valounkovém chodníčku.

Ferdinand P.S.: Ještě tip pro čtenáře k použitému kameni. Když už se rozhodnete z nějakého důvodu ho v zahradě vystavovat, držte se jednoho typu. Zde jsou na sebe namačkané valounky se štípaným lomovým kamenem, a to působí opět poměrně dost rušivě, neklidně a chaoticky. Kačírek navíc podle mého názoru na českou zahradu vůbec nepatří.