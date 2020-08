Mladá zahrada by si zasloužila víc provázat s nádhernou okolní krajinou

Jak to vidí krajinářská architektka Jana Pyšková: „Této zahradě, která je usměrněná všemi směry, takže rostliny si nemohou dělat, co chtějí a potřebují, je těžké porozumět. Je tu řád, z něhož se nesmí uhnout, což na pocitu útulnosti nepřidává. Střídmost a přísnost se naopak bohužel úplně vymkly při výběru neživých materiálů, což je nejmarkantnější u chaotického použití neladících kamenů různého původu, často nepřirozeně postavených či neharmonicky naskládaných. I mulče je několik typů, navíc je položený na černé geotextilii, jež degraduje půdu: časem v ní totiž probíhají hnilobné procesy, navíc se rostliny nemohou rozrůstat. S vysokými náklady a neskonalou dřinou se tak změnil zřejmě zajímavý svažitý pozemek v nudnou rovinu, kde je kromě růží, hortenzií a několika trvalek vše nápadně cizí. Škoda, že je živý plot snad jen útočištěm ptákům v zimě. Jinak je rostlin málo, moc spolu neladí a jsou příliš daleko od sebe, stromy jsou málo vzrůstné nebo převislé. Proto tu chybí stín, třetí rozměr. Jediné, v čem je možné najít útěchu, je záhon růží a levandulí, i když i ten je mulčován uměle ohlazenými bílými valounky z vápence.“ „Kraj kocoura Mikeše je překrásný a plný přírodních scenérií. Kdo si v něm najde domov, určitě ví, v čem spočívá jeho krása. I dům mladé rodiny je velmi hezký a do kraje se hodí, zahrada je ale bohužel vůči okolní krajině naprosto cizí. Snad se to chtělo zdejší přírodou víc inspirovat a pokusit se navázat na venkovskou krajinu, nikoli se ji snažit přeprat. Nic ale není ztraceno: lze vytrhat škodlivou geotextilii, dát pryč uměle vypadající mulče, cizokrajné rostliny soustředit do jednoho záhonu a zahradu dosázet vhodnými harmonickými rostlinami. Ideálně si ovšem vybrat a pozvat dobrého zahradního designéra či krajinářského architekta s citem pro venkovské zahrady. Chyby bychom neměli zbytečně opakovat. Nejen proto, že to stojí hodně peněz, ale i času a úsilí.“