Když se elévovi vymkne skalka z rukou, po padesáti letech se nestačí divit

Jak to vidí krajinářská architektka Jana Pyšková: Zahrádka není nikdy hotová. V tom směru je zahrádka podobná lidskému světu a všemu lidskému podnikání. (Karel Čapek)

„Výrok Karla Čapka příběh zahrady pana Vladimíra lépe vystihnout nemohl. Zahrada není produkt, ale proces, Kdo to nechápe, je vždy překvapen. Pan Vladimír to chápe velice dobře. Svou zahradu založil, opečovává a upravuje. Svou zahradou tedy přímo a nefalšovaně žije. Je jiná, než ty soudobé: ať minimalistické, které až trochu nudí, nebo stylové, které se leckdy tak přiblíží nějakému vzoru, až ztratí ducha. A nebo naše oblíbené ´hippie´, tedy schválně trochu zanedbané. Má ducha, jsou v ní ´krev, pot i slzy´. Ty nad pokácenými přerostlými dřevinami. Je to zahrada, která má charakter a je domovem. Nabízí slunce i stín, šumění větru v korunách. Chcete v ní být. Což neplatí jen pro člověka, ale i pro ptáky, ježky, včely a ještěrky. Taková zahrada žádné rady nepotřebuje.“