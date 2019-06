Když ho osázela, brněnský zelený vnitroblok ožil. Zalévají ho dešťovkou

Sepište příběh své zahrady, prozraďte, jak na ní hospodaříte, nafoťte ji a s kontakty a adresou na území ČR vložte vše ZDE do soutěžního formuláře. Příspěvky zaslané do 3. 7. mohou být zařazeny do 1. kola, jehož 5 vítězů vyhlásíme ještě v červenci.