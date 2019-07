Dvě zahrady, kde trávník nahradilo suťoviště. Kvůli pohodlí i suchu

Před pěti lety si pan Stanislav koupil původně obecní pozemek za bytovkou, napůl s jedním ze sousedů. Každý tak najednou získal 150 m² vlastního trávníku. Ostatní sousedé prý o zanedbané místo se starými kovovými sušáky, nefunkční udírnou a nepořádkem neprojevili zájem.

Tehdy si mladý muž na papír nahodil představu o budoucí podobě své zahrady, na niž budou mít výhled všichni sousedé, a pustil se do práce.

Začal tím, že si najal místního bagristu. „Terén vybagroval a ze získaných drnů se vytvořil val mezi pozemkem mým a sousedovým. Abychom měli oba soukromí,“ vysvětluje čtenář, který fotografie výsledné podoby zahrádky zaslal do soutěže Nejkrásnější zahrada. Když tráva na kopci shnila, začal sázet. Udírnu zboural, z cihel postavil obrubníky, železné sušáky daroval do sběru obci. Ta pak výtěžek využila na obecní hody.

„Nejsem typ, co by chodil a celé léto kosil trávu. Líbí se mi okrasné zahrady, ale ty bezúdržbové. Proto jsem si z nedalekého lomu nechal dovézt nákladní auto štěrku, asi dvanáct tun,“ uvádí čtenář s tím, že to ani nebylo drahé, protože jde o místní kámen a lom není daleko. A rozhodně to splnilo účel.

Bezúdržbová zahrada na Jižní Moravě

Kamení mu pomohl rozvézt kamarád, zbylou plochu osázel, nakonec řešil oplocení a bránu. „Bránu jsem chtěl starou, kovanou, a plot obyčejný drátěný,“ popisuje. Plot nechal porůst přísavníky a břečťanem, takže je celoročně zelený. Brána pochází z Egyptské ambasády v Praze, kde se jí zbavovali, protože předělávali plot. „Je nádherně kovaná a zrenovovaná. Mám rád staré věci, líbí se mi, že je tento původní kus součástí mé zahrady.“

Součástí zahrady je i posezení z palet natřených na bílo, police z masivu a malířských koz zachráněných z kontejneru a spousta osázených keramických květináčů, které přezimují ve sklepě.

„Snažím se, aby zahrada byla pěkná celoročně, i v těch největších mrazech, kdy rostliny odpočívají,“ popisuje nadšený zahradník, který si z těchto důvodů vybral na živý plot neopadavé bobkovišně, stálezelený popínavý břečťan či jehličnany. Ovšem také levandule, které jsou v zimě pěkně stříbrné, stále zelené rododendrony či na sněhu kvetoucí čemeřice.

Mladý muž si svých 150 metrů čtverečních upravil tak, bay měl soukromí a sousedé pěkný výhled.

Na malou zahrádku vtěsnal dokonce i katalpu, jejíž koruna s velkými listy vytváří v létě živý slunečník. Nechybí ani bylinky do kuchyně, fíkovníky od místního pěstitele, japonské javory, mrazuvzdorné opuncie, vysoké bambusy zakrývající nevzhledné garáže či araukarie. „Nedělám to jen pro sebe, ale i pro sousedy, kteří mají konečně pěkný výhled z okna,“ uzavírá pan Stanislav.

Zahradník jim poradil suťoviště, s výsledkem jsou spokojení

Zahrada, která vznikla v Moravské Třebové u domu postaveného na zelené louce se třemi stromy, je další zařazenou do druhého kola soutěže. Postupem času pan Vladimír s manželkou zasadil další dřeviny.

„Jenže pozemek je suchý, tráva se poslední roky vůbec neudržela, seschla a obnova byla stále náročnější,“ popisuje patálie se suchým trávníkem.

Proto se rozhodl na vláhu náročnou zelenou trávu nahradit na uliční straně domu kamenným suťovištěm z opuky a alpinem s lomovým kamenem jiné barvy. Dnes prý vše pěkně zarůstá, půdokryvky minimálně z poloviny maskují kámen a vše společně slušně odolává středomořskému podnebí, které se na Moravu stěhuje.

Obě části založil zahradník, takže suťoviště je založené velmi poctivě a pečlivě. Celá zahrada pak od dubna, kdy jí vévodí modré enziány, až do září hýří barvami a přes léto nádherně voní levandulí.

Ze zimní zahrady si rodina pohled na pečlivě upravené okolí domu užívá celoročně.

„S výsledkem je velmi spokojená jak moje rodina, tak kamarád zahradník. Dostal totiž volnou ruku a my bezvýhradně akceptovali jeho návrh i postup realizace. Což považuji za velký oboustranný úspěch,“ doplnil majitel zahrady.