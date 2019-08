Jsou soběstační v ovoci a zelenině a kvetoucí zahrada jim dělá radost

Domek koupili v roce 2006 a začátky budování zahrady prý byly dost krušné: „Po bývalé majitelce byl celý pozemek zanedbaný a zaplevelený,“ píše paní Věra, která rodinnou chloubu přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.

„Celých dvanáct let sázíme, okopáváme, plejeme, sekáme. Tak, aby naše zahrada vypadala co nejlépe v každém ročním období,“ uvedal čtenářka, která by neměnila. To úsilí se podle ní vyplatí. Už proto, že jsou soběstační pokud jde o zeleninu a ovoce, a na opečovávané květiny a keře je radost se podívat.

Současně přiznává, že nikdy není se zahradou a množstvím a rozličností rostlin stoprocentně spokojená, a tak uspořádání zahrady a umístění rostlin neustále mění a doplňuje. A přála by si, aby i v okolí bylo pečováno o zeleň stejně jako u nich doma na zahradě.

Anketa k 2. kolu čtenářské soutěže vyjde 28. srpna Možnost zasílání příspěvků do soutěže Nejkrásnější zahrada už skončila. Vybrané zahrady postupně zveřejníme, pět vítězů 2. kola vyberou čtenáři iDNES.cz v anketě.