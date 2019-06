Srdcem zahrady se stalo jezírko s kapříky, nechybí okruh pro autíčka

Výhry v soutěži Nejkrásnější zahrada Komerční sdělení

Pro celkem deset výherců dvoukolové soutěže Nejkrásnější zahrada, kterou pořádá iDNES.cz se společností FAST ČR, je připraveno deset balíčků v celkové hodnotě téměř sto tisíc korun. Každý z 10 výherců tak získá tři zahradní pomocníky značky Fieldmann. 1. Benzinová rotační sekačka s pojezdem (Fieldmann, FZR 4608-B) Sekačka s ocelovým šasi a OHV motorem (139 cm3, 2,2 kW) si při sekání travnatých ploch poradí jak se sběrem (50l sběrný koš), tak se zadním odhozem či mulčováním. Bez problémů zvládne opečovávat trávníky až do rozlohy 1000 m2, výšku sečení lze nastavit jedinou páčkou do pěti různých poloh v rozmezí 25 -75 mm, záběr nože je 46 cm. 2. Elektrická strunová sekačka (Fieldmann, FZS 2505-E) Výkonná strunová sekačka s elektromotorem o příkonu 550 W a teleskopickou rukojetí vám pomůže dosekat místa, která jsou pro sekačku s pojezdem hůře přístupná. Žací hlava je osazena dvěma strunami, díky nimž dosahuje záběru sečení 30 cm, struna se posunuje poklepáním strunové hlavy o zem, úhel žací hlavy je díky kloubu nastavitelný. 3. Akumulátorové nůžky na keře (Fieldmann, FZN 5101-A) Tento ideální pomocník pro úpravu okrajů trávníku a tvarování okrasných dřevin je novinkou roku 2019. Sklon rukojeti nůžek je možné nastavit do několika poloh pro pohodlnou práci. Dvě lišty jsou vyměnitelné, širší a kratší lišta je určena k úpravě okrajů trávníků, delší lišta k úpravě okrasných dřevin. Na jedno nabití vydrží pracovat cca 30 minut.