Lenka Eywa v pořadu Zahradnice po ruce na Primě představila desítku plodin, které v našich podmínkách rozhodně výživově významné jsou a rodinu opravdu uživí, aniž by jakkoli výživově strádala. A přidala i jeden bonus, který rozhodně stojí za to a na našem jídelníčku bývá nedoceněný.
„Dám vám dva základní tipy do začátku: Pěstujte plodiny, které vaše rodina jí. Není nic otravnějšího pro všechny, než že vypěstujete hodně řepy, protože se snadno pěstuje, ale nikdo ji nemá rád. Vy se pak snažíte propašovat řepu do každého jídla, aby se nevyhodila, a rodině to nechutná. A za druhé – marmeláda ani kompot neznamenají soběstačnost. Soběstačnost znamená, že si vypěstujete něco, z čeho uvaříte celý oběd,“ říká Lenka.
Tipnete si, které plodiny jsou nejdůležitější na cestě k soběstačnosti?
