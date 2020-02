Slunečnice topinambur je hodně zdravá zelenina, kterou sklízíte i v zimě

Topinambury se dlouho považovaly za „pouhé“ jídlo, které ovšem brzy téměř vytlačily brambory. Až v poměrně nedávné době vědci zjistili, že topinambury obsahují unikátní bioaktivní látky, díky nimž se tato „znovuobjevená“ plodina stala hitem a je nazývána superpotravinou 21. století.

Škrob jako zásobní látku (která je typická například pro brambory) v topinamburech nahrazuje především polysacharid inulin, který sice chutná sladce, ale neštěpí se, takže ho náš organismus neumí využít. Což je pro nás výhodné: inulin má téměř nulovou energetickou hodnotu a harmonizuje hladinu krevního cukru.

Díky tomu jsou topinambury vhodné i pro diabetiky a pacienty s onemocněním slinivky, stejně jako součást prevence cukrovky. Nevyužitý inulin se navíc ve střevech chová jako vláknina a působí jako probiotikum, tedy vlastně jakási potrava pro probiotické bakterie. Tím výrazně zlepšuje trávení a zároveň posiluje střevní imunitu, která hraje podstatnou roli v celkové obranyschopnosti organismu. A to je velký bonus.

Kromě toho topinambury také přispívají ke snížení hladiny cholesterolu v krvi, svědčí kardiovaskulárnímu systému, pomáhají rozpouštět žlučové kameny a doporučují se i na astma, při revmatických onemocněních a na otoky. Díky obsahu vápníku a fosforu prospívají také kostem.

Současně mají tyto nenápadné hlízy pozitivní vliv na psychický stav konzumenta, jsou totiž bohatým zdrojem vitaminů skupiny B a hořčíku. Tedy látek, které zklidňují nervy, zmírňují stres a zlepšují náladu, zejména v kombinaci s výše zmíněnou úpravou střevní mikroflóry.

Hlízy slunečnice topinambur ve dvou lehce odlišných barevných variantách. Jejich zařazení do jídelníčku by každopádně mělo každému prospět, jíst se dají tepelně upravené i syrové.

A komu by i to bylo málo, topinambury obsahují i vitamin D, což je opravdu vzácnost. Kromě slunečního záření totiž máme jen málo příležitostí získat ho odjinud, a většina z nás tak trpí jeho nedostatkem. A zanedbatelný není v topinamburech ani vysoký obsah vitaminu C, což se obzvlášť v zimě hodí.