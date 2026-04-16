Tento nahý plž je na první pohled rozpoznatelný díky impozantnímu vzhledu – v dospělosti dorůstá délky 15 až 20 cm. Jeho tělo zdobí světle šedý až hnědý podklad s tmavými skvrnami nebo pruhy, které připomínají srst leoparda, což mu vyneslo jeho lidové pojmenování.
Má velmi štíhlé tělo a jeho pohyb je překvapivě rychlý ve srovnání s jinými druhy. Nejčastěji se s ním setkáte v místech s vysokou vlhkostí, jako jsou komposty, sklepy, staré zdi nebo stinná zákoutí pod kameny a dřevem.
Přestože pochází z jižní Evropy, dnes je běžným obyvatelem zahrad po celém našem území, kde plní roli nenápadného nočního strážce.
Zemědělství prospívá tím, že příležitostně požírá menší druhy plžů, jako je například velmi škodlivý plzák španělský. Slimák největší klade průhledná nažloutlá vajíčka ve snůškách po 20 až 100 kusech. Při ideální teplotě 18–20 °C se už po 14 dnech líhnou malí slimáčci, kteří jsou miniaturní kopií svých rodičů.
Přítel, nebo nepřítel vaší zeleniny?
Zatímco většina lidí hází všechny slimáky do jednoho pytle, slimák největší si zaslouží speciální zacházení, protože se primárně neživí čerstvými listy vašich salátů. Jeho jídelníček tvoří hlavně rozkládající se organická hmota, lišejníky a houby, čímž pomáhá s přirozenou recyklací živin v půdě.
Neuvěřitelně cenný je však jeho dravý pud: aktivně vyhledává a požírá vajíčka jiných plžů, nebo dokonce přímo útočí na invazivního plzáka španělského. Pokud tedy tohoto krasavce na zahradě máte, funguje jako živý biopesticid, který udržuje populaci skutečných škůdců na uzdě, a jeho přítomnost je známkou zdravého ekosystému.
Slimák největší
Slimák největší (Limax maximus) je druh suchozemského plže z čeledi slimákovití (Limacidae). Je to bělavě šedavý slimák s 2–3 tmavými pruhy nebo řadami skvrn na bocích. Má vpředu zaokrouhlený a vzadu zašpičatělý štít se skvrnami a žlutavý kýl. Je to druh velkého plže, dlouhý asi 15 centimetrů, který se po bouřce objevuje v lesích a zahradách. Vypadá, jako když nemá ulitu, ale ve skutečnosti má malou schránku skrytou pod pláštěm.
Zdroj: Wikipedia