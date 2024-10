Tipy zahradníka, jak díky slepicím získat benefity pro zahradu

Tak jak slepice a kurníky od mnoha stavení v průběhu let mizely, tak se k nim opět vracejí. A lidé objevují, jak se chov slepic dá maximálně propojit s potřebami zahrady i životem rodiny a jaké to přináší benefity.

Pojďme se podívat se zahradníkem Tomášem Trejbalem třeba na spojení „slepice a kompost“. „Ještě než dáte zbytky ze záhonů na kompost, můžete je dát slepičkám. Dáte jim zajímavou formu výživy, a ony vám z toho vytvoří hnůj,“ radí v Receptáři prima nápadů.

A leckteří farmáři to dokonce mají tak, že mají část kompostu přímo u slepic – a ty jej s radostí prohrabávají a tím provzdušňují a urychlují rozklad. Jen se vyhněte nati z rajčat, paprik či brambor, jednoduše lilkovitým rostlinám, ty slepicím nezkrmujte. I slupky z brambor byste jim měli dávat jen v případě, že jsou povařené.

Velkým bonusem pro zahradu je i slepičí trus, ideální na přípravu slepičí jíchy, což je v sezoně pro řadu tzv. hladových rostlin – třeba právě zmíněných rajčat, paprik, ale i okurek či dýní – úplné požehnání. Stačí posbíraný trus zalít v plastové nádobě vodou a nechat zkvasit.

Slepice eliminují škůdce i klíšťata!

Máte rodinu, děti a zahradu, kde celou sezonu, možná i celý rok bojujete se škůdci a klíšťaty? Pak právě slepičí letka vypuštěná na zahradu nekompromisně odhalí každé zákeřně číhající klíště, a vy pak můžete být relativně v klidu, když si děti hrají celý den na zahradě.

Nehledě na to, že slepice při prohrabávání trávy i půdy zahradu rády zbaví i celé řady nepříjemných rostlinných škůdců: nenechají bez povšimnutí vajíčka slimáků, přezimující molice ani škůdce na ovocných stromech, jako je vrtule třešňová či obaleč jablečný. To oceníte.

Také zeleninové záhony vám slepice na konci sezony rády vyčistí, dokonce se dají použít i na odplevelení ploch, kde byste rádi založili nějaký nový záhon. Jak to koneckonců čtenářům iDNES.cz předvedli Lucie a Brett Gallagherovi s vyřazenými slepicemi z velkochovů na své Prokopské farmě v Praze. Vyzkoušejte to, manuál je opravdu prostý a metoda účinná.

Co ale třeba právě zahradníka Tomáše Trejbala na slepicích baví nejvíc, je jejich schopnost propojování rodiny napříč generacemi. „Děti se nám o slepice starají skoro jako kdyby měly morčátko, a pro mě je to hodnotné komunikační téma, které mám dneska s tátou,“ konstatuje spokojeně. Nevěříte? Pořiďte si slepice a rychle zjistíte, kolik podobně „postižených“ kolegů, přátel či známých kolem sebe máte – a kolik společných témat najednou máte k probrání.

Vážně o pořízení slepic i jejich propojení se zahradou uvažujete? „Tak než tento svůj plán začnete uvádět do života, nezapomeňte předtím ještě nahlédnout do územního plánu obce, zda je to na vámi vybraném místě vůbec možné,“ dodává Tomáš Trejbal. Pak s chutí do toho.