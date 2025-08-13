Sklizeň jablek podle odrůd. Přehled ideálních termínů pro trhání

Sklizeň jablek je jedním z nejkrásnějších zážitků podzimu. Pro chuť a dlouhodobé skladování jablek je ale důležité správné určení doby sklizně. Každá odrůda to má jinak.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Období sklizně se liší podle odrůdy, obvykle se pohybuje od července do listopadu. Správný okamžik pro sběr poznáte podle několika jednoduchých znaků:

  • Snadné oddělení: Zkuste jablko lehce otočit. Pokud se při otočení o 90 stupňů snadno oddělí od větve, aniž byste museli použít velkou sílu, je pravděpodobně zralé.
  • Barva: Zralá jablka mají charakteristickou barvu pro svou odrůdu. Zelené plody přecházejí do zelenožluté a červené odrůdy získávají sytější hnědočervený odstín.
  • Chuť: Rozhodující je také chuť. Chuť zralého jablka je příjemně sladká a ovocná, zatímco nezralé jablko je kyselé a tvrdé.

Sklizeň podle typu odrůdy

Jablka se dělí do tří základních skupin, které se liší dobou sklizně a dobou skladovatelnosti.

Letní odrůdy

Sklízejí se od druhé poloviny srpna. Jsou určeny k okamžité spotřebě, protože mají krátkou trvanlivost – vydrží asi měsíc. Typickým zástupcem je například průsvitné letní.

A jsou tu i první letní jablka. Jablko Průsvitné, známé také jako Průsvitné letní, Skleněné žluté, Weisser Klarapfel, Transparente jaune či Naliv Belij je původem z Pobaltí. Bývá vyrovnané velikostí i tvarem, u některých plodů najdete šev od kalichu po jamku.

Podzimní odrůdy

Tip: Sklízejte za suchého počasí, ideálně odpoledne. Jablka sklízená za vlhka mohou snadněji podlehnout plísním.

Období sklizně začíná koncem srpna a pokračuje do září. Po sklizni je lze skladovat až čtyři měsíce. Mezi oblíbené podzimní odrůdy patří James Grieve.

Zimní odrůdy

Tyto odrůdy se sbírají od konce září do října. Jsou ideální pro dlouhodobé skladování, protože během něj dozrávají a získávají plnou chuť. Vydrží v dobrých podmínkách až do jara. Příkladem je odrůda Golden Delicious nebo Jonagold.

Tabulka sklizně vybraných odrůd

Naše přehledná tabulka vám pomůže zorientovat se v období sklizně a skladovatelnosti u nejběžnějších odrůd v Česku, stejně jako u některých zajímavých zahraničních odrůd.

Odrůda / SkupinaObdobí sklizněSkladovatelnost
Letní odrůdypolovina srpnakrátká (cca 1 měsíc)
Podzimní odrůdykonec srpna – začátek zářístřední (až 4 měsíce)
Zimní odrůdykonec září – začátek říjnadlouhá (do několika měsíců skladování)
Idaredkonec září – polovina říjnavydrží až do ledna (v ideálních podmínkách i do června)
Cripps Pink / Pink Ladykonec října – začátek listopaduvelmi dlouhá
Golden Deliciouspolovina září – polovina říjnadlouhá (do března)
Rubínkonec zářídlouhá (do dubna)
Jonagoldkonec září – začátek říjnadlouhá (až do března)
Yataka Fujiasi o měsíc dříve než standardní Fujidřívější sklizeň, dlouhá skladovatelnost
Rhode Island Greeningzáří až říjendlouhá (až do února nebo déle)
