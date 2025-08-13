Období sklizně se liší podle odrůdy, obvykle se pohybuje od července do listopadu. Správný okamžik pro sběr poznáte podle několika jednoduchých znaků:
- Snadné oddělení: Zkuste jablko lehce otočit. Pokud se při otočení o 90 stupňů snadno oddělí od větve, aniž byste museli použít velkou sílu, je pravděpodobně zralé.
- Barva: Zralá jablka mají charakteristickou barvu pro svou odrůdu. Zelené plody přecházejí do zelenožluté a červené odrůdy získávají sytější hnědočervený odstín.
- Chuť: Rozhodující je také chuť. Chuť zralého jablka je příjemně sladká a ovocná, zatímco nezralé jablko je kyselé a tvrdé.
Sklizeň podle typu odrůdy
Jablka se dělí do tří základních skupin, které se liší dobou sklizně a dobou skladovatelnosti.
Letní odrůdy
Sklízejí se od druhé poloviny srpna. Jsou určeny k okamžité spotřebě, protože mají krátkou trvanlivost – vydrží asi měsíc. Typickým zástupcem je například průsvitné letní.
Podzimní odrůdy
Tip: Sklízejte za suchého počasí, ideálně odpoledne. Jablka sklízená za vlhka mohou snadněji podlehnout plísním.
Období sklizně začíná koncem srpna a pokračuje do září. Po sklizni je lze skladovat až čtyři měsíce. Mezi oblíbené podzimní odrůdy patří James Grieve.
Zimní odrůdy
Tyto odrůdy se sbírají od konce září do října. Jsou ideální pro dlouhodobé skladování, protože během něj dozrávají a získávají plnou chuť. Vydrží v dobrých podmínkách až do jara. Příkladem je odrůda Golden Delicious nebo Jonagold.
|
Jablka vydrží déle, než si myslíte. Jen je musíte dobře uskladnit
Tabulka sklizně vybraných odrůd
Naše přehledná tabulka vám pomůže zorientovat se v období sklizně a skladovatelnosti u nejběžnějších odrůd v Česku, stejně jako u některých zajímavých zahraničních odrůd.
|Odrůda / Skupina
|Období sklizně
|Skladovatelnost
|Letní odrůdy
|polovina srpna
|krátká (cca 1 měsíc)
|Podzimní odrůdy
|konec srpna – začátek září
|střední (až 4 měsíce)
|Zimní odrůdy
|konec září – začátek října
|dlouhá (do několika měsíců skladování)
|Idared
|konec září – polovina října
|vydrží až do ledna (v ideálních podmínkách i do června)
|Cripps Pink / Pink Lady
|konec října – začátek listopadu
|velmi dlouhá
|Golden Delicious
|polovina září – polovina října
|dlouhá (do března)
|Rubín
|konec září
|dlouhá (do dubna)
|Jonagold
|konec září – začátek října
|dlouhá (až do března)
|Yataka Fuji
|asi o měsíc dříve než standardní Fuji
|dřívější sklizeň, dlouhá skladovatelnost
|Rhode Island Greening
|září až říjen
|dlouhá (až do února nebo déle)