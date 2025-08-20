Sklízejte hrušky ve správný čas. Jen tak si uchovají chuť i šťavnatost

Ivana Vaňkátová
  4:00
Jak správně načasovat sklizeň hrušek, aby měly tu nejlepší chuť a kvalitu a vydržely co nejdéle uskladněné?
Fotogalerie3

Hruška se výborně hodí do pečených čajů | foto: Adobe Stock

Hrušky na rozdíl od jiných druhů ovoce nesklízíme v plné konzumní zralosti, ale v takzvané sklizňové zralosti. Tedy přesně v té době, kdy jsou plody dostatečně vyzrálé na to, aby mohly dozrát mimo strom. Získají tak plnou chuť a aroma bez rizika kašovatění nebo hnědnutí.

Výjimkou jsou asijské hrušky Nashi, které se sklízejí až v plné konzumní zralosti, protože po utržení již nedozrávají.

Sklizňová zralost je okamžik, kdy jsou plody připraveny k utržení. Jsou pevné a tvrdé, ale obsahují už dostatek cukrů a škrobu, aby mohly dozrát. Toto období trvá jen několik dní, obvykle tři dny až týden.

Konzumní zralost nastává později, obvykle po uskladnění. Plody změknou, získají typickou vůni a sladkou chuť a jsou připravené ke konzumaci. U podzimních a zimních odrůd může tento proces trvat i několik měsíců.

Načasování sklizně výrazně ovlivňuje počasí – teplé a suché léto zrání urychlí, zatímco chladnější podmínky ho zpomalí.

Ilustrační snímek

Jak správně určit správný termín sklizně?

Pro domácí pěstitele je nejspolehlivější metodou test se stopkou. Plod uchopte do dlaně, mírně ho pootočte a zvedněte do vodorovné polohy. Pokud se stopka snadno oddělí od větvičky, je hruška připravena ke sklizni. Pokud musíte za plod tahat silou, ještě není zralý.

U některých odrůd poznáte zralost také podle barvy hrušek – začne se měnit ze zelené na žlutou.

Časový přehled sklizně hrušek podle typu odrůdy

Hrušky se podle doby zrání dělí na tři hlavní typy:

Letní odrůdy

Sklízejí se na konci léta, obvykle v srpnu. Dozrávají velmi rychle, proto je nutné je sklízet s předstihem, aby nezačaly na stromě moučnatět. Příkladem jsou odrůdy Isolda a Radana.

Podzimní odrůdy

Pozor! Optimální doba sklizně u jednotlivých odrůd se může lišit v závislosti na regionu a nadmořské výšce.

Sklízejí se od druhé poloviny srpna až do října. Mají delší skladovatelnost a do konzumní zralosti dozrávají postupně ve skladu. Patří sem například populární Konference nebo odrůdy Morava, Manon a Elektra.

Zimní odrůdy

Jsou sklízeny velmi pozdě, až v říjnu či listopadu. Dozrávají až při dlouhodobém skladování, to umožňuje jejich konzumaci i v zimních měsících.

Oblíbená hruška Solanka, která pochází z obce Solany na Libochovicku a dnes je...

Tabulka nejběžnějších odrůd hrušek v ČR

Kdy které hrušky správně sklízet
Typ odrůdyPříklad odrůdyObdobí sklizněKonzumní zralost
LetníIsolda, Radanasrpenihned po sklizni
Časně podzimníWilliamska, Dicolordruhá polovina srpna–záříběhem několika týdnů
Pozdně podzimníKonference, Boscova lahvicepolovina září–říjenříjen–prosinec
ZimníPařížanka, Lucasovaříjen–listopadprosinec–březen

Další tipy pro sklizeň a skladování hrušek

  • Hrušky sklízejte opatrně, abyste je neotlačili. Měly by být zvedány a pootočeny, ne trhány.
  • Sklizené plody uložte do chladného sklepa nebo spíže, ideálně v jedné vrstvě.
  • Hrušky skladujte odděleně od jablek, protože ethylen uvolňovaný jablky urychluje zrání hrušek a zkracuje jejich trvanlivost.
  • Pravidelně kontrolujte uložené plody a odstraňujte ty, které začaly měknout nebo hnít.
Vstoupit do diskuse
Témata: hruška, strom, Léto

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Praktikuje zahradní darwinismus, u domu v Jizerkách trávu změnila v příběh

Soutěž

Když v roce 2013 postavili dům na zelené louce v podhůří Jizerských hor, v malé obci nedaleko Liberce, nebylo tu nic. Jen tráva, svah a výhled sahající až k Ještědu, pokud se kousek vyběhne po louce.

Klidnou zahradní oázu chtěli doplnit sprchovým koutem, je z něj menší bazén

Soutěž

Příběh své rodinné zahrady v obci poblíž Turnova, ležící na břehu řeky Jizery, nazval čtenář Radek: Od náletů k oáze klidu. Vznikala postupně zhruba deset let spolu se svépomocnou výstavbou nového...

Zahrádka u řadovky v Ostravě, kde mají i květiny v nádobách vlastní terasu

Soutěž

Čtenářka Daniela buduje zahradu u ostravského rodinného domu spolu s manželem. Rádi pak na ní tráví čas i se svým jorkšírem. Zahrádka to není zrovna rozlehlá, má pouhých 270 čtverečních metrů, ale ve...

Šokující úlovek. Rybářka v Koreji vytáhla ze sítě obřího mořského slimáka

Rybářka u břehů Jižní Koreje vytáhla ze sítě obrovského mořského tvora. Záznam sdílený na internetu vyvolal rozruch a nález udivil mnoho lidí svou velikostí a vzhledem.

Po službě v nemocnici boří ruce do hlíny a plní si romantické představy

Soutěž

Zahradu u rodinného domu na Českobudějovicku buduje čtvrtým rokem hlavně srdcem a s láskou ke květinám, která prý přišla až s věkem. Díky tomu se pozemek velký cca 450 čtverečních metrů stává místem,...

Sklízejte hrušky ve správný čas. Jen tak si uchovají chuť i šťavnatost

Jak správně načasovat sklizeň hrušek, aby měly tu nejlepší chuť a kvalitu a vydržely co nejdéle uskladněné?

20. srpna 2025

Rok řešili zeleň nad hlavou, aby střechu budoucího bydlení vrátili přírodě

Na Českobudějovicku zatím v živou zahradu proměnili jenom střechu nového nedokončeného domu, jinak je příběh jejich zahrady – i domu – na samém počátku. Nicméně střecha domu, který uvnitř teprve čeká...

20. srpna 2025

Podivné chutě slavných. S kým byste nechtěli jít na večeři

Premium

Pořekadlo proti gustu žádný dišputát by se mělo tesat do kamene a spolehlivým způsobem, jak pokazit nějaký kulinářský zážitek, je vymyslet zbytečně přísná pravidla stolování. Nad libůstkami některých...

20. srpna 2025

Dají se houby vysbírat? Mají v sobě těžké kovy? A proč je jíme? Mykolog odpovídá

Premium

Jdeme na houby. Tato slova vyřkl (nebo aspoň slyšel) každý Čech. Láska k houbaření je typická záležitost našeho národa. Co nás tak táhne do lesa? Proč se vyplatí chránit rodinná „místečka“? Proč...

19. srpna 2025

Z malých kuliček se staly hvězdy. Pandí dvojčata oslavila narozeniny

Dvojčata pandy obrovské, Jia Jia a De De, která se narodila v Hongkongu, oslavila své první narozeniny večírkem ve svém domě v Ocean Park Hong Kong za přítomnosti oddaných fanoušků z celého Hongkongu.

19. srpna 2025

Klidnou zahradní oázu chtěli doplnit sprchovým koutem, je z něj menší bazén

Soutěž

Příběh své rodinné zahrady v obci poblíž Turnova, ležící na břehu řeky Jizery, nazval čtenář Radek: Od náletů k oáze klidu. Vznikala postupně zhruba deset let spolu se svépomocnou výstavbou nového...

19. srpna 2025

Praktikuje zahradní darwinismus, u domu v Jizerkách trávu změnila v příběh

Soutěž

Když v roce 2013 postavili dům na zelené louce v podhůří Jizerských hor, v malé obci nedaleko Liberce, nebylo tu nic. Jen tráva, svah a výhled sahající až k Ještědu, pokud se kousek vyběhne po louce.

18. srpna 2025

Šokující úlovek. Rybářka v Koreji vytáhla ze sítě obřího mořského slimáka

Rybářka u břehů Jižní Koreje vytáhla ze sítě obrovského mořského tvora. Záznam sdílený na internetu vyvolal rozruch a nález udivil mnoho lidí svou velikostí a vzhledem.

18. srpna 2025

Tančící Bubble dobývá internet. Roztomilý králíček lidi dostal do kolen

Internet obletělo video tančícího králíka, které si na TikToku získalo miliony fanoušků a ukázalo, jak zábavní a společenští tito domácí mazlíčci mohou být. Videa, která se stala virálním fenoménem,...

17. srpna 2025

Zahradu v lese nelze oplotit, terorizují je srny i divočáci. Ale neměnili by

Soutěž

Jejich lesní zahrada je nikdy nekončící práce nejen proto, že ji chtějí neustále vylepšovat. Nepatří totiž pouze jim, ale ze zákona i lesní zvěři. Ta jim ovšem s péčí nijak nepomáhá, jen zahradu...

16. srpna 2025

Vlaštovčím sirotkům vzalo rodiče vedro, v záchranné stanici jim servírují červíky

Jen pár dnů stará vlaštovčí mláďata se snaží udržet při životě v záchranné a záchytné stanici v Bílé Lhotě - Pateříně na Olomoucku. Mouchy jim jako rodiče sice nachytat nezvládnou, ale na červíky a...

15. srpna 2025  12:12

Vybírejte nejroztomilejší mazlíčky srpna, hrají o granule, vy o knížky

Anketa o nejrozkošnější mazlíky měsíce srpna je tu a čtenářské hlasy teď rozhodnou, kdo se bude radovat z kvalitních granulí v psí nebo kočičí variantě od společnosti Brit Care. Ani jako hlasující...

1. srpna 2025,  aktualizováno  15.8 8:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.