Hrušky na rozdíl od jiných druhů ovoce nesklízíme v plné konzumní zralosti, ale v takzvané sklizňové zralosti. Tedy přesně v té době, kdy jsou plody dostatečně vyzrálé na to, aby mohly dozrát mimo strom. Získají tak plnou chuť a aroma bez rizika kašovatění nebo hnědnutí.
Výjimkou jsou asijské hrušky Nashi, které se sklízejí až v plné konzumní zralosti, protože po utržení již nedozrávají.
Sklizňová zralost je okamžik, kdy jsou plody připraveny k utržení. Jsou pevné a tvrdé, ale obsahují už dostatek cukrů a škrobu, aby mohly dozrát. Toto období trvá jen několik dní, obvykle tři dny až týden.
Konzumní zralost nastává později, obvykle po uskladnění. Plody změknou, získají typickou vůni a sladkou chuť a jsou připravené ke konzumaci. U podzimních a zimních odrůd může tento proces trvat i několik měsíců.
Načasování sklizně výrazně ovlivňuje počasí – teplé a suché léto zrání urychlí, zatímco chladnější podmínky ho zpomalí.
Jak správně určit správný termín sklizně?
Pro domácí pěstitele je nejspolehlivější metodou test se stopkou. Plod uchopte do dlaně, mírně ho pootočte a zvedněte do vodorovné polohy. Pokud se stopka snadno oddělí od větvičky, je hruška připravena ke sklizni. Pokud musíte za plod tahat silou, ještě není zralý.
U některých odrůd poznáte zralost také podle barvy hrušek – začne se měnit ze zelené na žlutou.
Časový přehled sklizně hrušek podle typu odrůdy
Hrušky se podle doby zrání dělí na tři hlavní typy:
Letní odrůdy
Sklízejí se na konci léta, obvykle v srpnu. Dozrávají velmi rychle, proto je nutné je sklízet s předstihem, aby nezačaly na stromě moučnatět. Příkladem jsou odrůdy Isolda a Radana.
Podzimní odrůdy
Pozor! Optimální doba sklizně u jednotlivých odrůd se může lišit v závislosti na regionu a nadmořské výšce.
Sklízejí se od druhé poloviny srpna až do října. Mají delší skladovatelnost a do konzumní zralosti dozrávají postupně ve skladu. Patří sem například populární Konference nebo odrůdy Morava, Manon a Elektra.
Zimní odrůdy
Jsou sklízeny velmi pozdě, až v říjnu či listopadu. Dozrávají až při dlouhodobém skladování, to umožňuje jejich konzumaci i v zimních měsících.
Tabulka nejběžnějších odrůd hrušek v ČR
|Typ odrůdy
|Příklad odrůdy
|Období sklizně
|Konzumní zralost
|Letní
|Isolda, Radana
|srpen
|ihned po sklizni
|Časně podzimní
|Williamska, Dicolor
|druhá polovina srpna–září
|během několika týdnů
|Pozdně podzimní
|Konference, Boscova lahvice
|polovina září–říjen
|říjen–prosinec
|Zimní
|Pařížanka, Lucasova
|říjen–listopad
|prosinec–březen
Další tipy pro sklizeň a skladování hrušek
- Hrušky sklízejte opatrně, abyste je neotlačili. Měly by být zvedány a pootočeny, ne trhány.
- Sklizené plody uložte do chladného sklepa nebo spíže, ideálně v jedné vrstvě.
- Hrušky skladujte odděleně od jablek, protože ethylen uvolňovaný jablky urychluje zrání hrušek a zkracuje jejich trvanlivost.
- Pravidelně kontrolujte uložené plody a odstraňujte ty, které začaly měknout nebo hnít.