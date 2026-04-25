Šittův řez meruněk: kdy a jak stříhat. Posune kvetení a zvýší úrodu

Ivana Vaňkátová
  4:00
Meruňky patří k nejcitlivějším obyvatelům našich zahrad. Jejich největším nepřítelem nejsou ani tak škůdci, jako spíše nevyzpytatelné jarní mrazíky. Existuje však jedna nenápadná technika, na kterou profíci nedají dopustit. Takzvaný Šittův řez meruněk dokáže nejen zvýšit úrodu, ale také posunout kvetení. A právě to může letos znamenat rozdíl mezi plným košíkem a prázdnými větvemi.
Extrémně teplé únorové počasí, které pokračuje i v březnu, už v minulých týdnech probudilo vegetaci a rané odrůdy meruněk už jsou v plném květu. | foto: Václav Šálek, ČTK

Zatímco u jabloní si vystačíme s klasikou, meruňky vyžadují specifičtější přístup. Pokud je necháte růst divoce, tedy bez zásahu, vytvoří dlouhé, bičovité výhony, které mají sice metr na délku, ale plodonosných pupenů na nich příliš najdete. Šittův řez tento problém řeší elegantně a v podstatě bez nářadí.

Co je Šittův řez a proč ho vaše meruňka potřebuje?

Princip této metody, pojmenované po německém ovocnáři, spočívá v zaštipování mladých letorostů během vegetace. Cílem není strom radikálně ořezat, ale spíše ho „vychovat“.

Místo toho, aby strom investoval veškerou energii do jednoho dlouhého a neplodného výhonu, donutíte ho Šittovým řezem vytvořit takzvaný předčasný obrost. Jde o kratší postranní větvičky, na kterých se mnohem lépe zakládají květní pupeny. Výsledkem je kompaktnější koruna a mnohem vyšší koncentrace plodů na menší ploše.

Extrémně teplé únorové počasí, které pokračuje i v březnu, už v minulých...

Jak a kdy stříhat meruňky: Postup krok za krokem

Dobrou zprávou je, že na tento zásah nepotřebujete drahé vybavení. Často si vystačíte jen s vlastními nehty nebo malými zahradnickými nůžkami.

  1. Sledujte délku výhonů: Ideální čas nastává ve chvíli, kdy nové letorosty dosáhnou délky 20 až 30 centimetrů.
  2. Zkraťte o polovinu: Výhon zaštípněte (nebo odstřihněte) zhruba v jeho polovině nebo o jednu třetinu.
  3. Podpořte boční růst: Z pupenů pod místem zásahu vyrostou do konce léta nové, kratší výhony. Právě ty jsou pro úrodu důležité.

Kdy provádět Šittův řez?

Načasování je u meruněk alfou i omegou. Kdy provádět jarní řez formou Šittovy metody? Většinou to vychází na druhou polovinu května až začátek června. Rozhodující není datum v kalendáři, ale kondice stromu – jakmile vidíte, že letorosty bujně rostou a mají zmíněných 20–30 cm, je čas jít do akce.

Výhody Šittova řezu v kostce
VýhodaCo to znamená pro zahradníka
Oddálení kveteníKvěty se rozvijí o 3–5 dní později, což často stačí k přečkání mrazíků.
Vyšší úrodaVíce plodonosného obrostu = více meruněk na stromě.
Kvalita plodůPlody jsou vyrovnanější, lépe vybarvené a chutnější.
Zdraví stromuLepší prosvětlení koruny omezuje šíření chorob, jako je moniliová spála.

Zázrak jménem odložené kvetení

Největším benefitem, o kterém se mezi zahrádkáři mluví, je schopnost Šittova řezu ochránit úrodu před jarními mrazy. Jak je to možné? Květní pupeny, které se vytvoří na onom předčasném obrostu, dozrávají o něco později než ty na hlavních větvích. Díky tomu se na jaře otevírají s několikadenním zpožděním. V době, kdy hlavní květy po mrazivé noci hnědnou a opadávají, ty „Šittovy“ mohou být ještě v bezpečí uzavřených pupenů.

Nejčastější chyby při řezu meruněk

Meruňky jsou citlivé na hojení ran, proto se u nich vyhýbáme radikálnímu zimnímu řezu.

  • Příliš pozdní zásah: Pokud budete Šittův řez provádět až v srpnu, nové výhony nestihnou do zimy zdřevnatět a mrazy je zničí.
  • Ignorování letního řezu: Spoléhat se jen na jarní řez je chyba. Letní prosvětlovací řezy (v červnu a červenci) jsou pro peckoviny mnohem přirozenější.
  • Tupé nářadí: Pokud nepoužíváte nehty, mějte nůžky vždy ostré a čisté, abyste do stromu nezanesli infekci. A i ty nehty si raději předtím alespoň umejte.

Šittův řez není žádná věda, spíše projev pozornosti, kterou stromu věnujete. Ta trocha květnové práce se vám v červenci vrátí v podobě sladkých, vlastních meruněk, které ty z obchodu porážejí na celé čáře.

