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Šípek jako podzimní superpotravina. Je to elixír zdraví a imunity

Marek Burza
Šípky trhejte ideálně za slunečného počasí. Holé ruce nejsou problém, ale...

Šípky trhejte ideálně za slunečného počasí. Holé ruce nejsou problém, ale můžete si vzít na pomoc i rukavice či zahradnické nůžky. | foto: Getty Images

Pokud máte na zahrádce růži svraskalou, její plody lze využít stejně jako plody...
Šípkový čaj před spaním vám pomůže s usínáním.
Šípkový olej si můžete vyrobit doma, stačí čerstvé šípky a kvalitní rostlinný...
Šípky lze zpracovat celou řadou způsobů. Třeba oprané plody jednoduše...
5 fotografií
Šípek představuje jeden z nejbohatších přírodních zdrojů vitaminu C a nejdostupnějších lokálních pokladů, které si můžeme v českých luzích a hájích během chladných měsíců nasbírat.

Tyto zářivě červené plody růže šípkové nabízí neobyčejně vysokou koncentraci živin, antioxidantů a biologicky aktivních látek, díky kterým si plným právem zaslouží označení pravé podzimní superpotraviny.

Pro imunitu vše

Tradiční lidové léčitelství spoléhá na sílu šípků již po celá staletí, avšak moderní věda jejich výjimečné vlastnosti potvrzuje čím dál podrobněji. Vedle již zmíněného vitaminu C obsahují šípky významné množství vitaminů A, E, K a skupiny B, dále flavonoidy, karotenoidy, třísloviny a minerální látky jako vápník, draslík, hořčík či železo.

Růže šípková (Rosa canina)

Pravidelná konzumace šípkových produktů pomáhá posilovat imunitní systém v období zvýšeného výskytu nachlazení a chřipek, podporuje správnou funkci dýchacích cest a přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Díky silným antioxidačním účinkům navíc šípky chrání buňky před oxidačním stresem a podporují tvorbu kolagenu, což má příznivý vliv na zdraví kloubů, chrupavek, cév i pokožky.

Kdy sbírat

Správný čas pro sběr šípků nastává od konce září do října, případně začátkem listopadu. Ideální je trhat plody plně vyzrálé, pevné a jasně červené až oranžovočervené, ještě než přejdou prvními silnějšími mrazy.

Přemrzlé šípky sice zesládnou a změknou, což může být výhodou pro přímou výrobu marmelád či sirupů, ale pro sušení již nejsou vhodné a obsah vitaminu C v nich postupně klesá. Při sběru vybírejte keře rostoucí v čisté přírodě, daleko od rušných silnic a průmyslových zón.

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Sběr a sušení

Plody sbírejte za suchého a slunného počasí a ukládejte je do prodyšných košíků či plátěných tašek, aby se nepomačkaly a nezačaly záparou plesnivět.

Šípky trhejte ideálně za slunečného počasí. Holé ruce nejsou problém, ale můžete si vzít na pomoc i rukavice či zahradnické nůžky.
Pokud máte na zahrádce růži svraskalou, její plody lze využít stejně jako plody růže šípkové.
Šípkový čaj před spaním vám pomůže s usínáním.
Šípkový olej si můžete vyrobit doma, stačí čerstvé šípky a kvalitní rostlinný olej.
5 fotografií

Uchovávání šípků vyžaduje pečlivost, protože špatný postup může zničit drtivou většinu cenných látek. Nejobvyklejším způsobem zpracování je sušení.

Před sušením šípky omyjte, osušte a odstraňte z nich bubáky a stopky. Sušit je můžete vcelku nebo rozpůlené. Při sušení v sušičce na potraviny nebo v troubě dbejte na to, aby teplota nepřesáhla 40 až 50 stupňů Celsia, protože vyšší teploty degradují vitamin C.

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Správně usušený šípek si zachovává červenou barvu, při stisku praská a drolí se. Usušené plody skladujte ve vzduchotěsně uzavřených skleněných nádobách na temném a suchém místě, kde vydrží až do další sklizně.

Jako lék

Použití šípků v kuchyni i domácí lékárničce je velmi rozmanité. Nejznámější je šípkový čaj, který se připravuje z drcených sušených plodů.

Pro zachování maximálního množství živin je nejlepší drcené šípky zalít studenou vodou a nechat je několik hodin nebo přes noc louhovat, poté směs jen lehce zahřát, přecedit přes jemné plátýnko či kávový filtr (aby se zachytily drobné chloupky z vnitřku plodů, které mohou dráždit krk) a ochutit medem.

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Vedle čaje lze z čerstvých či přemrzlých šípků připravovat vynikající sirupy, džem, šípkové víno, omáčky k divočině nebo domácí pečený čaj. Přidáním šípkového prášku ze sušených a rozmixovaných plodů do ranní kaše či smoothie navíc snadno získáte denní dávku přírodních vitaminů.

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