Sezona medvědího česneku pomalu začíná. Letos vyrazil ze země dřív než loni, svazečky voňavého zeleného listí se už prodávají i na trzích. Roste převážně v lesích a stinných parcích s vlhkou půdou, kde je dostatek stínu a vlhkosti. Nejčastěji ho najdete:
- V listnatých lesích – pod buky, duby nebo javory, kde půda zůstává vlhká a kyprá.
- Podél potoků a říček – zvlášť tam, kde je půda humózní a stinná.
- V parcích a zahradách s přírodním zalesněním
Každoroční mánie sbírání medvědího česneku je stále intenzivnější. Souvisí to s popularitou tohoto přírodního dochucovadla a návratu k přírodním babským receptům. Zatímco naše babičky byly po generace vychované v bylinkářství, v dnešní generaci tyto dovednosti už nejsou tak silné. Lehce se se tedy může stát, že si nezkušený sběrač může splést listy rostlin, které se v přírodě objevují v podobném období.
Medvědí česnek je zdrojem síly. Jen ho trhejte rozumně s citem pro přírodu
Na první pohled se tato bylinka velmi podobá ocúnu nebo konvalinkám. Obě rostliny jsou však jedovaté a životu nebezpečné, požití může mít až fatální následky. Hrozí selhání jater a ledvin i narušení krvetvorby. Každý rok se objeví případy otravy kvůli záměně za medvědí česnek, loni evidovalo Toxikologické informační středisko 22 takový případů.
Co dělat, když sníte ocún:
Lidé, kteří ocún omylem požijí, by měli okamžitě vyvolat zvracení, užít černé uhlí a volat sanitku.
Listy medvědího česneku mají česnekové aroma, jsou bohaté na silici, sirné složky a čpavek. Chutnají po česneku, ale aroma není tak silné a nezanechává v ústech česnekový odér.
První známkou otravy bývá úporné zvracení a průjem. U dětí je situace složitější v tom, že se příznaky projeví později.
Mačkejte listy
Jak si bezpečně nasbírat ve volné přírodě medvědí česnek a vyhnout se záměně za ocún či konvalinku?
Bezpečným poznávacím znamením je vůně. Když se rozmačkají listy medvědího česneku mezi prsty, dostaví se typická česneková vůně. U konvalinky a ocúnu jsou listy bez zápachu.
Před každým dalším trháním listů je však nutné ruce důkladně umýt. Jinak vůně medvědího česneku na prstech zůstane a bude cítit i při sběru jiný listů, třeba jedovaté konvalinky.
Kde sbírat medvědí česnek
Prostředí by mělo být prvním vodítkem. Medvědí česnek obvykle roste v lesích nebo na loukách s vlhkou půdou, zatímco jedovatý ocún roste v suchých a slunných oblastech.
Není to však pravidlem, aby to nebylo tak jednoduché. V nížinách ho najdete i na vlhkých loukách, suchá stanoviště pak spíše v horách.
Takže když máte pocit, že jste našli „medvědí česnek“ na slunné louce, měli byste se mít na pozoru.
První, co mate, je tvar listů:
- medvědí česnek – listy matně zelené a měkké, tenké řapíky, listy rostou jednotlivě ze země
- konvalinka – pevné tmavě zelené listy, rostoucí v párech (ojediněle po třech) na stopce
- ocún jesenní – listy jsou úzké kopinaté, nemají řapík, růst několika listů ze stonku, ve středu stonku je zapouzdřené semeno
V období květu napoví další odlišnosti:
- medvědí česnek – bílá barva, květ roste nahoru
- konvalinka – bílá barva, více zvonečků na stopce visící dolů
- ocún jesenní – fialová barva, kvete na podzim
Medvědí česnek se dá vysadit i na vlastní zahradě. Stačí pro něj najít vlhčím zastíněné místo. Vysazuje se zhruba od května do listopadu, lze ho koupit v kontejneru podobně jako jiné sazeničky.
Nenechte se odradit tím, že se někdo osudně spletl. Medvědí česnek je výborný, vyzkoušejte proto některý z receptů naší kuchařky: