Hortenzie můžete pěstovat jak na záhonech, tak v prostorných nádobách na terasách. V obou případech je klíčový nejen vhodný termín výsadby, ale také správné stanoviště, půda a postup.

Kdy a jak sázet hortenzie?

Obecně platí, že nejvhodnější dobou pro výsadbu hortenzií je jaro, jakmile pomine nebezpečí pozdních mrazíků. Hortenzie ale můžete sázet i později, například v létě či na začátku podzimu. Vyhněte se pouze výsadbě v obdobích extrémního horka nebo těsně před příchodem silných mrazů. Pokud sázíte na podzim, ideální je to stihnout do konce září, aby rostliny stihly částečně prokořenit ještě před zimou.

Většina hortenzií se prodává v kontejnerech s dobře zakořeněným balem. Než je zasadíte, ponořte rostlinu i s květináčem na dvě až tři minuty do kbelíku s vodou. Bal se tak nasákne vláhou a vy předejdete tomu, že by hortenzie šla do země vysušená. Výsadbovou jamku pak jednoduše přizpůsobte velikosti balu po vyjmutí z nádoby.

Platí, že čím extrémnější je světelné stanoviště, tím je důležitější dobře se postarat o půdu, ve které hortenzie rostou. Ta by měla být kvalitní, humózní, dobře propustná, vlhká a kyselá až mírně kyselá.

Čerstvě vysazené hortenzie potřebují důkladnou zálivku. Klíčem k úspěchu je pravidelný režim a přiměřené množství vody, zejména v letních měsících. Od srpna je vhodné zálivku postupně omezovat.

I stinné kouty se mohou zelenat a kvést. Zde hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata 'Limelight') a floxy kvetoucí na pozadí zdi porostlé břečťanem (Hedera felix).

Kam umístit hortenzie?

Než vyberete místo, ověřte si, o jaký druh hortenzie se jedná:

Hortenzie velkolisté ocení světlé, polostinné až stinné zákoutí. Na přímém poledním slunci by se jejich listy a květy mohly poškodit a ve stínu zase nasazují květy později.

Hortenzie latnaté si libují na plném slunci, které jim pomáhá sytěji vybarvit květy, ale zároveň také vyžadují dostatek vláhy.

Hortenzie pilovité i řapíkaté sice snesou sluneční paprsky, ale na plném slunci vyžadují zvýšené množství zálivky, což rostlinám často spíše škodí. Vhodnější je proto zvolit světlé, ale polostinné stanoviště, kde se budou cítit stabilněji a méně trpět výkyvy vlhkosti.

Obecně platí, že stanoviště by mělo být chráněné před silným větrem, který by mohl narušit růst nebo vysoušet listy.