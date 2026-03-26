Když je za okny těsno. Na sadbovače recyklujte odpad jako Zahradnice po ruce

Autor:
Kdo si předpěstovává ze semínek zeleninu či květiny, zná ten boj o místo na okenním parapetu. Rašící rostlinky potřebují dostatek světla, a spousta z nich může ven až „po zmrzlých“, tedy v polovině května. Jak ušetřit místo? Zahradnice Lenka Eywa nabízí chytrou vychytávku.

Rajčata nebo dokonce papriky už byste měli mít vzešlé a pomalu je rozsazovat, pořád se však spousta semínek vysévat dá. Mimo jiné třeba květiny. Lenka Eywa z primáckého pořadu Zahradnice po ruce vybrala měsíčnici, kterou používá do suchých květinových vazeb, a na jejíchž poměrně velkých semínkách se dá krásně ukázat výsev do tzv. „sadbovače v roládě“. Ten si snadno vyrobíte z odpadního materiálu.

Pruh bublinkové folie nebo tzv. mirelonu – což je pěnová lehčená izolace, do níž se také někdy balí i posílané křehčí věci – pravděpodobně doma najdete, kelímek či kyblíček od jogurtu také. Pak už stačí jen lepicí páska, výsevní substrát a vybraná, k výsevu v březnu vhodná semínka.

Jak vyset semínka do impro-sadbovače v roládě

Měsíčnice vám vykvete i z jarního výsevu, případně ji lze vysévat koncem léta pro příští rok.
Prima TV, Zahradnice po ruce 3/2026, Lenka Eywa, výsev semínek, měsíčnice, recyklace materiálu
Prima TV, Zahradnice po ruce 3/2026, Lenka Eywa, výsev semínek, měsíčnice, recyklace materiálu
Prima TV, Zahradnice po ruce 3/2026, Lenka Eywa, výsev semínek, měsíčnice, recyklace materiálu
28 fotografií

Na pruh mirelonu – šířky zhruba odpovídající výšce kyblíčku – naneste souvislou vrstvu výsevního substrátu, který navlhčete vodou z rozprašovače. A opatrně ho i se substrátem zarolujte jako roládu odpovídající zhruba průměru připraveného kyblíčku. Pevně ji zafixujte kouskem lepicí pásky, aby pevně držela, a nastojato ji do kyblíku vložte tak, aby se z ní výsevní substrát nevysypal.

Získáte tak jakýsi roládový sadbovač – s komůrkou spirálovitě zatočenou jako šnek – připravenou k výsevu semínek. Semínka vložte do substrátu ve spirále v pravidelných odstupech, lehce je zamáčkněte do substrátu a zalijte nebo navlhčete rozprašovačem, pokud jsou to semínka menší. Abyste semínkům zajistili vlhkost, lze celý improvizovaný sadbovač (mirelon klidně můžete použít znovu) zabalit do mikrotenového sáčku.

Březnový manuál pro pěstování zeleniny. Co už může ven, jak co urychlit

Podle potřeby substrát roste odstátou vodou a každopádně hlídejte, jak rostlinky rostou – a případný kryt včas odstraňte. Na venkovní stanoviště pak takto získanou sadbu vysazujte podle toho, jak to ta konkrétní rostlina potřebuje. I měsíčnici radí Lenka Eywa vysazovat ven až po zmrzlých.

A jaké má Lenka Eywa s tímto improvizovaných sadbovačem zkušenosti? Pochvaluje si nejen úsporu místa, protože dno kelímku na okně rozhodně zabere méně místa než sadbovač rozložený v ploše. Jednotlivé budoucí rostlinky navíc po rozbalení rolády získáte s krásnými dlouhými kořínky obalenými částí substrátu, takže jsou silné a dobře se rozsazují. Pak už záleží, o jakou jde rostlinu a kdy zvládne vysazení ven.

Bonusový výsevní tip pro urychlení úrody hrášku

Lenčina rodina hrášek miluje, takže ho vysévají postupně, aby si jeho sezonu pěkně prodloužili. Lze ho vysévat už od února – pokud jsou pro to podmínky, případně ho lze na záhonu přikrýt bílou netkanou textilií.

Prima TV, Zahradnice po ruce 3/2026, Lenka Eywa, výsev semínek, měsíčnice,...
Prima TV, Zahradnice po ruce 3/2026, Lenka Eywa, výsev semínek, měsíčnice,...
Prima TV, Zahradnice po ruce 3/2026, Lenka Eywa, výsev semínek, měsíčnice,...

Lenka má ale ještě jednu vychytávku – hrášek vyseje do kusu okapu (hrany přelepí tak, aby substrát nevypadával, ale odtékala přebytečná voda) a dá ho klíčit do skleníku. Až se počasí umoudří, vzešlý hrášek z „okapového záhonu“ přesune i s krásně vzrostlým kořenovým systémem přímo do prohlubně vytvořené ve venkovním záhonu. Kde pak hrášky úspěšně rostou dál a rozhodně přinesou lusky dříve než pozdější výsevy přímo na záhon.

Chci vědět, co jím! Zahradnice po ruce ví, proč si hýčká užitkové záhony

Dubnový manuál pro pěstování zeleniny. Kdy rozvézt kompost, sít i množit

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.